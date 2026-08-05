Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

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Στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, έκανε στάση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Τον κ. Ανδρουλάκη υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης και εθελοντές της Dog’s Voice, της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων (ΖΕΜ) και του Αδέσποτου Παλμού.

Εκατοντάδες οικόσιτα και αδέσποτα σκυλιά διασώθηκαν από τα πύρινα μέτωπα και περιθάλπονται μέχρι να επιστρέψουν με ασφάλεια στους ιδιοκτήτες τους ή να υιοθετηθούν.

«Θέλησα να σας συγχαρώ από κοντά.

Παρακολουθώ το έργο σας, σε κάθε πυρκαγιά σε κάθε φυσική καταστροφή είστε εκεί για να μη μείνει κανένα πλάσμα αβοήθητο.

Τώρα είναι δικό μας χρέος να σταθούμε δίπλα σας, να γίνουμε άλλος ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη φροντίδα, την περίθαλψη και τη φιλοξενία των αγαπημένων μας φίλων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.