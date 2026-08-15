Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ένα ακόμα κόμμα ιδρύθηκε ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Πρόκειται για το κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0», με ιδρυτή τον Γιάννη Σελινόπουλο.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως «η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0 παρουσιάζει μια νέα πολιτική πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής και της διακυβέρνησης, με βασικούς άξονες την τεκμηρίωση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και την ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών».

Το μήνυμα του Ιδρυτή

Στο μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Ιδρυτής της Δημοκρατίας 2.0, Γιάννης Σελινόπουλος, θέτει στο επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη: «Δεν θέλω να σε σώσω. Δεν πιστεύω στους σωτήρες. Γιατί μια χώρα που περιμένει κάθε φορά τον επόμενο άνθρωπο που θα τη σώσει, δεν αλλάζει πραγματικά. Πιστεύω σε κάτι διαφορετικό. Πιστεύω σε εσένα. Και θέλω να μπορείς περισσότερο. Να γνωρίζεις. Να συμμετέχεις. Να ελέγχεις». Η πρόσκληση προς τους πολίτες είναι να γνωρίσουν την πρόταση, να τη διαβάσουν, να την ελέγξουν, να την κρίνουν και να συμβάλουν στη βελτίωσή της.

Από τις αρχές στην πράξη: Το πρώτο πλαίσιο πολιτικής

Η Δημοκρατία 2.0 μεταφέρει αυτές τις αρχές από τη θεωρία στην πράξη, παρουσιάζοντας σταδιακά συγκεκριμένα πλαίσια δημόσιας πολιτικής. Στην επίσημη ιστοσελίδα της παρουσιάζεται ήδη το πρώτο πλαίσιο πολιτικής για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την αγροτική ανάπτυξη να αντιμετωπίζεται ως μέρος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, της ενίσχυσης της περιφέρειας και της δημιουργίας πραγματικών προοπτικών για τους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν σε αυτήν. Το πλαίσιο αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη βάση πολιτικής της Δημοκρατίας 2.0 για τον συγκεκριμένο τομέα και δεν παρουσιάζεται ως κλειστό ή αμετάβλητο. Με τη σύσταση του αρμόδιου Επιστημονικού Συμβουλίου θα τεθεί σε συστηματική επεξεργασία και αξιολόγηση, ώστε να ενισχυθεί από την επιστημονική γνώση, τα πραγματικά δεδομένα και την εμπειρία της κοινωνίας και της παραγωγής.

Η ίδια λογική θα ακολουθηθεί σταδιακά και στους υπόλοιπους τομείς: συγκεκριμένες προτάσεις, δημόσια παρουσίαση, αξιολόγηση και δυνατότητα βελτίωσης. Για τη Δημοκρατία 2.0, το κυβερνητικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί ένα ζωντανό, ελέγξιμο και διαρκώς βελτιούμενο σχέδιο για τη χώρα.

Ένα κράτος που λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα

Η πρόταση της Δημοκρατίας 2.0 βασίζεται στην αρχή ότι τα είκοσι Υπουργεία πρέπει να λειτουργούν ως μέρη ενός ενιαίου συστήματος διακυβέρνησης, με κοινό σχεδιασμό, σαφείς στόχους, συνεργασία και αξιολόγηση. Γιατί η ζωή του πολίτη δεν χωρίζεται σε Υπουργεία. Η εργασία συνδέεται με το εισόδημα, η στέγη με την οικογένεια, η υγεία με την ποιότητα ζωής και η ανάπτυξη με την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη, τις υποδομές και τη λειτουργία του κράτους. Όταν οι δημόσιες πολιτικές δεν συνεργάζονται, ο πολίτης πληρώνει το κόστος της ασυνεννοησίας. Γι’ αυτό η Δημοκρατία 2.0 προτείνει ένα κράτος οργανωμένο γύρω από τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων: ένα κράτος που συνεργάζεται καλύτερα, αποφασίζει με αξιόπιστα δεδομένα και αξιολογεί τα αποτελέσματά του.

Η πρόσκληση προς τους πολίτες

Η Δημοκρατία 2.0 δεν ζητά από τους πολίτες να αποδεχθούν τις προτάσεις της χωρίς να τις εξετάσουν. Τους καλεί να τις γνωρίσουν, να τις ελέγξουν, να τις κρίνουν και να συμβάλουν στη βελτίωσή τους με τις ιδέες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Γιατί η Δημοκρατία δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, μιας ηγεσίας ή ενός κόμματος. Είναι υπόθεση των πολιτών. Η Δημοκρατία 2.0 δεν υπόσχεται ότι διαθέτει όλες τις απαντήσεις. Δεσμεύεται να ακούει, να τεκμηριώνει, να αξιολογεί, να λογοδοτεί και να διορθώνει όσα μπορούν να γίνουν καλύτερα.