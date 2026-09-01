Οι μνηστήρες της Κοροβέση

Σε περισυλλογή και βαθύ στοχασμό έχει πέσει η άρτι αφιχθείσα στο ελληνικό κοινοβούλιο Μυρτώ Κοροβέση, με τις προτάσεις για το πολιτικό της μέλλον να πέφτουν βροχή…

Όπως μαθαίνουμε, και καθόλου δεν μας εκπλήσσει, η επιλογή «παίζει» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τη ζυγαριά να είναι προς το παρόν ίσα βάρκα – ίσα νερά.

Ενδεχομένως, να παίρνει μία ελαφριά κλίση προς το πρώτο, οικογενειακής παράδοσης ένεκα.

Απ’ την άλλη, παρότι οι σχέσεις της νέας βουλευτού και του μέχρι πρότινος αντιπάλου της στην Ανατολική Αττική είναι αγαστές, πόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να εκλέξει και εκείνη και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη; Κι αν έπρεπε να ποντάρει κανείς σε έναν μόνον εκ των δύο… δύσκολα τα πράγματα.

Δεν αποκλείεται τη λύση στο πρόβλημα αυτό να δώσει – αν χρειαστεί – η μετοικεσία της σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Κάπου προς νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ας πούμε· σκέψη που έχει πέσει στο τραπέζι και εξετάζεται.

Παρά ταύτα, η ΕΛΑΣ ίσως μεσοπρόθεσμα να είναι μία ασφαλέστερη επιλογή.

Εν τω μεταξύ, από τις… υποψηφιότητες δεν λείπει και το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αν και με μικρές πιθανότητες επιλογής, όπως μαθαίνουμε· ιδίως εάν παραμείνει η Ρένα Δούρου στο τιμόνι.

Με τα πολλά, η νεότερη βουλευτής του κοινοβουλίου δέχτηκε μία πρόταση κι απ’ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία δεν άργησε να απορρίψει.

Κοντός ψαλμός… και θα μάθουμε. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας ζητά κι ανταλλάγματα για ν’ ανοίξει το φιλόξενο σπιτικό του. Κι η έδρα είναι γλυκιά η άτιμη…