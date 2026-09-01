Δυτική Όχθη: Ο ΟΗΕ κόβει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια – Κίνδυνος περικοπών και στη Γάζα

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP) ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μείωση κατά 50% της επισιτιστικής βοήθειας που παρέχει στη Δυτική Όχθη, εξαιτίας της ανεπαρκούς χρηματοδότησης. Ως αποτέλεσμα, περίπου 200.000 άνθρωποι θα χάσουν από σήμερα την πρόσβαση στη συγκεκριμένη βοήθεια.

«Το WFP είναι αναγκασμένο να μειώσει στο μισό τον αριθμό των ανθρώπων που βοηθάμε στη Δυτική Όχθη. Και αυτό ενόσω οι επισιτιστικές ανάγκες στη Δυτική Όχθη έχουν περισσότερο από διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από δύο χρόνια», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του οργανισμού στα παλαιστινιακά εδάφη, Σον Χιουζ.

«Έχουμε έλλειψη χρημάτων, κάτι που σημαίνει ότι, από σήμερα, περίπου 200.000 άνθρωποι δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας βοήθεια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του WFP, 900.000 άνθρωποι στη Δυτική Όχθη αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού. Πριν από δύο χρόνια, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 11%, σύμφωνα με τον Χιουζ.

«Η αναζωπύρωση των βιαιοτήτων που διαπράττονται από εποίκους και οι εκτοπισμοί πληθυσμού διαταράσσουν τα μέσα διαβίωσης, επιδεινώνουν τον λιμό και βυθίζουν τις οικογένειες όλο και πιο βαθιά στην κρίση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967, περιοχή στην οποία βρίσκεται και η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής. Σήμερα, στην περιοχή ζουν περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί σε οικισμούς, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ ο παλαιστινιακός πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου τρία εκατομμύρια ανθρώπους.

Μέχρι σήμερα, η επισιτιστική βοήθεια του WFP έφτανε σε 400.000 από τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους στη Δυτική Όχθη.

«Η τελευταία ανάλυση του WFP για τη διατροφική ασφάλεια δείχνει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και να προσφέρει θρεπτική διατροφή», υπογράμμισε ο Χιουζ.

«Τα προϊόντα είναι πιθανόν διαθέσιμα στην αγορά, όμως ο πληθυσμός δεν έχει απλώς τα μέσα για να τα αγοράσει», είπε.

Το WFP, σε συνεργασία με τους εταίρους του, παρέχει στήριξη στις οικογένειες της Δυτικής Όχθης μέσω οικονομικής και επισιτιστικής βοήθειας.

Κίνδυνος νέων περικοπών και στη Γάζα

Η περιορισμένη χρηματοδότηση απειλεί παράλληλα και τις δραστηριότητες του WFP στη Γάζα, όπου ο οργανισμός παρέχει υποστήριξη σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Από αυτούς, περίπου ένα εκατομμύριο λαμβάνουν μηνιαία επισιτιστική βοήθεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Ιούλιο, το WFP είχε ήδη προχωρήσει σε μείωση κατά 40% της οικονομικής βοήθειας που παρέχει σε 375.000 ανθρώπους στη Γάζα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση θα είναι αναπόφευκτες και νέες περικοπές.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι χρειάζεται 386 εκατ. δολάρια μέσα στους επόμενους έξι μήνες, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.