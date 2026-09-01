Μητσοτάκης για υβριδική επίθεση στη Λειψία: Είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία

Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειάς μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, η γερμανική κυβέρνηση «έδειξε» τη Ρωσία ως υπεύθυνη για το drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αυγουστο κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ως απάντηση το Βερολίνο διέταξε κυρώσεις, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στη γερμανική πρωτεύουσα. «Θα απαντήσουμε σε όλα τα αντι-ρωσικά μέτρα», τονίζει από την πλευρά της η Μόσχα σύμφωνα με το Interfax.