Γερμανία: Η Ρωσία πίσω από την επίθεση με drone στη Λειψία – Τα αντίποινα στη Μόσχα

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Σε νέα περίοδο έντασης φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, μετά την ανακοίνωση του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών ότι η Μόσχα συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε τη Ρωσία σοβαρή απειλή για την ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των υβριδικών επιθέσεων που αποδίδονται στη Ρωσία στην Ευρώπη και «ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων» που έχουν καταγραφεί στην ήπειρο.

Ο Γερμανός υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του υψηλού επιπέδου απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η επίθεση στη Λειψία εντάσσεται σε μια μακρά σειρά ενεργειών αποσταθεροποίησης σε βάρος της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των μέτρων που αποφάσισε το Βερολίνο ως απάντηση, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στη Βόννη, ενώ παράλληλα θα καταγγελθεί η συμφωνία που αφορά τη λειτουργία του Ρωσικού Σπιτιού στο Βερολίνο.

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Γερμανία θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη στην Ουκρανία.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία

- Το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη θα σταματήσει τη λειτουργία του από τις 18 Σεπτεμβρίου.

- Η Γερμανία θα προχωρήσει στην καταγγελία της συμφωνίας για το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο.

- Θα ενισχυθούν οι έλεγχοι εισόδου στη χώρα για Ρώσους υπηκόους.

- Θα αυξηθεί η πίεση στον ρωσικό «σκιώδη στόλο».

- Θα ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προτείνει στην ΕΕ την προσθήκη νέων προσώπων στις υφιστάμενες λίστες κυρώσεων για δραστηριότητες που σχετίζονται με υβριδικές επιχειρήσεις.