Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Σαφές φορολογικό πλαίσιο για τα κέρδη από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέποντας φορολόγηση της υπεραξίας με συντελεστή 15% και ετήσιο αφορολόγητο όριο 500 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη ρύθμιση που καθορίζει τον τρόπο φορολογικής μεταχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.

Φόρος μόνο στην υπεραξία

Η φορολόγηση θα αφορά αποκλειστικά το καθαρό κέρδος που προκύπτει από την πώληση κρυπτονομισμάτων σε τιμή υψηλότερη από την τιμή απόκτησής τους. Από την υπεραξία θα αφαιρούνται οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συναλλαγή, όπως οι προμήθειες των ανταλλακτηρίων, ώστε ο φόρος να επιβάλλεται στο πραγματικό οικονομικό όφελος του επενδυτή.

Αντίθετα, η ανταλλαγή ενός κρυπτονομίσματος με άλλο δεν θα θεωρείται φορολογητέο γεγονός. Υποχρέωση καταβολής φόρου θα προκύπτει μόνο κατά τη μετατροπή των κρυπτονομισμάτων σε ευρώ ή άλλο νόμιμο νόμισμα ή όταν χρησιμοποιούνται ως μέσο πληρωμής για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Συμψηφισμός ζημιών έως πέντε έτη

Το σχέδιο νόμου εισάγει, παράλληλα, δυνατότητα μεταφοράς φορολογικών ζημιών από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Ζημίες που προκύπτουν από πώληση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούν να συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη της ίδιας κατηγορίας για διάστημα έως πέντε φορολογικών ετών, ευθυγραμμίζοντας τη φορολογική μεταχείριση με αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες επενδύσεις.

Ρητή ένταξη σε κληρονομιές και δωρεές

Για πρώτη φορά, επίσης, προβλέπεται ρητά η υπαγωγή των κρυπτονομισμάτων στις διατάξεις που αφορούν κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Ως αξία κτήσης θα λαμβάνεται εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του σχετικού φόρου ή της προβλεπόμενης απαλλαγής, διαμορφώνοντας σαφές σημείο αναφοράς για μελλοντικές μεταβιβάσεις.

Αναγνώριση για κάλυψη τεκμηρίων

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πρόβλεψη που αναγνωρίζει τα έσοδα από νόμιμες πωλήσεις κρυπτονομισμάτων ως νόμιμη πηγή κεφαλαίων. Τα σχετικά ποσά θα μπορούν να αξιοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων, καθώς και για αγορές ακινήτων, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή άλλες επενδύσεις, χωρίς αμφισβήτηση της προέλευσής τους από τη φορολογική διοίκηση.

Ειδικό καθεστώς για staking και crypto lending

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ειδική μεταχείριση για τα κρυπτονομίσματα που αποκτώνται μέσω staking, crypto lending και αντίστοιχων μηχανισμών απόδοσης.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα επιβάλλεται φόρος κατά τον χρόνο απόκτησης, αλλά κατά την πώληση των ψηφιακών στοιχείων. Ως τιμή κτήσης θα θεωρείται μηδενική, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικό πραγματικό κόστος απόκτησης.

Πότε τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025. Ως εκ τούτου, τα κέρδη από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

Με το νέο πλαίσιο, το υπουργείο επιχειρεί,ουσιαστικά,να καλύψει το υφιστάμενο θεσμικό κενό στη φορολόγηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εισάγοντας συγκεκριμένους κανόνες για τον υπολογισμό της υπεραξίας, τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και τη φορολογική μεταχείριση ειδικών περιπτώσεων.