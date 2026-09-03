Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Έβρου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη και τον Γενικό Γραμματέα Δασών, κ. Στάθη Σταθόπουλο.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε διευρυμένη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, οι Βουλευτές Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Σταύρος Κελέτσης και Τάσος Δημοσχάκης, τους Δημάρχους Σουφλίου, κ. Παναγιώτη Καλακίκο, Σαμοθράκης, κ. Αθανάσιο Βίτσα, τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ναϊτίδη, τους Δασάρχες Αλεξανδρούπολης, κ. Γιώργο Πιστόλα, Σουφλίου, κ. Γιάννα Δαγκάκη, τον Πρόεδρο του τμήματος Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γιώργο Τσαντόπουλο, καθώς και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Κώστα Τριάντη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα και Δαδιάς, κυρία Σύλβια Ζακκάκ.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις FSRU της Αλεξανδρούπολης, από όπου δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, την ενεργειακή πύλη της Πατρίδας μας και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές πύλες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Το FSRU της Αλεξανδρούπολης, μαζί με τη νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής, τους αγωγούς, τις διασύνδεσης και τον Κάθετο Διάδρομο, δημιουργούν μια νέα ενεργειακή διαδρομή από τον Νότο προς τον Βορρά, στην οποία η Αλεξανδρούπολη πρωταγωνιστεί, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία ανοίγει πλέον τον δρόμο και προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Η σημερινή παρουσία εδώ 11 Διαχειριστών από 9 χώρες αποτυπώνει τη διεθνή σημασία αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, 15 εταιρείες από 7 χώρες έχουν δεσμεύσει δυναμικότητα στον Κάθετο Διάδρομο. Είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη δυναμική του έργου και στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. Η Αλεξανδρούπολη και, ευρύτερα, ο Έβρος βρίσκεται στην καρδιά της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Από ακριτική περιοχή, ο Έβρος γίνεται ευρωπαϊκή πύλη. Μια πύλη ενέργειας, ανάπτυξης και ασφάλειας. Η Ελλάδα δυναμώνει και εδραιώνει σταθερά τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή και στην Ευρώπη.»

Στη συνέχεια ο κ. Παπασταύρου είχε την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά, στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τον κ. Mario Nava, Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ επισκέφθηκε και τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο Β’ και του ευχήθηκε για την ονομαστική του εορτή.

Κατόπιν, είδε από κοντά την εξέλιξη των έργων Antinero για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών στον οικισμό Άβαντα και ενημερώθηκε για τις δράσεις από τον Διευθυντή Δασών Αλεξανδρούπολης, κ. Πέτρο Ανθόπουλο, τον Δασάρχη Αλεξανδρούπολης, κ. Γεώργιο Πιστόλα, καθώς και την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, κ. Ελένη Φλασκή. Συγκεκριμένα ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των υδρονομικών και αντιπλημμυρικών έργων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την καμένη περιοχή και αφορούν 175 σημεία και 350 περίπου φράγματα.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε το Κέντρο Ενημέρωσης του ΟΦΥΠΕΚΑ, όπου συζητήθηκε η πρωτοποριακή πρωτοβουλία του φορέα, πρώτη στην Ευρώπη, η οποία αφορά στη δημιουργία ειδικών τεχνητών φωλιών για την προστασία των άγριων πτηνών. Τέλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Στάθη Σταθόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ κ. Κώστα Τριάντη και τη Δασάρχη Σουφλίου, κ. Γιάννα Δαγκάκη, ο Υπουργός μετέβη στη Δαδιά, όπου πραγματοποιήθηκε και η επίσημη παραχώρηση του Παρατηρητηρίου Άγριων Πτηνών από τη Δασική Υπηρεσία Έβρου στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος στο εξής αναλαμβάνει τη λειτουργία του.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη Δαδιά, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Δαδιά, τον Σεπτέμβριο του 2023, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Παρατηρητήριο Άγριας Ζωής, μάρτυρες της αναγέννησης της φύσης. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που προγραμματίσαμε: αντιπλημμυρικά έργα, έργα πρόληψης και έργα AntiNERO, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τα αντιπλημμυρικά έργα εκτείνονται σε 175 σημεία της περιοχής, με σχεδόν 350 φράγματα και προφράγματα, για τη θωράκιση της Αλεξανδρούπολης, του Σουφλίου και άλλων οικισμών, αλλά και για την προστασία και αποκατάσταση του δάσους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεργαζόμαστε στενά με την Περιφέρεια και τους Δήμους και βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς, τη Δασική Υπηρεσία, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια και τους Δημάρχους, για να δούμε από κοντά την πρόοδο των έργων και τα επόμενα βήματα για τον Έβρο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Δασική Υπηρεσία και στους αναδόχους για τη δουλειά που έχει γίνει. Σήμερα, το δάσος ξαναγεννιέται. Η ζωή επιστρέφει. Και μαζί με τη φύση, αναγεννιέται η ελπίδα για τη Δαδιά και ολόκληρο τον Έβρο».