ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο
Αναλύσεις
13:30 - 02 Ιουλ 2026

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Morgan Stanley επαναβεβαιώνει τη θετική της στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, στο πλαίσιο της νέας πανευρωπαϊκής έκθεσής της για τις τράπεζες και του επικαιροποιημένου πίνακα αποτιμήσεων. Παρά το έντονο ράλι που έχει ήδη καταγραφεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας και των υψηλών αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει ο κλάδος.

Στο πλαίσιο των νέων αξιολογήσεων, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης (Overweight) για την Alpha Bank, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παραμένει ουδέτερη (Equal-weight) για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την CrediaBank.

Οι τιμές-στόχοι που δίνει ο οίκος αποτυπώνουν, σύμφωνα με την ανάλυσή του, σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις περισσότερες τράπεζες. Συγκεκριμένα, για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 4,90 ευρώ και 11,30 ευρώ αντίστοιχα, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου της τάξης του 24% και για τις δύο. Για τη Eurobank, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται επίσης στα 4,90 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο περίπου 18%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα τίθεται στα 17,20 ευρώ, με εκτιμώμενη άνοδο περίπου 14%. Για την CrediaBank, η τιμή-στόχος είναι 1,16 ευρώ και η σύσταση παραμένει ουδέτερη.

Κεντρικό στοιχείο της θετικής εικόνας, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, είναι ο συνδυασμός υψηλής κερδοφορίας και χαμηλών αποτιμήσεων. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει από τις υψηλότερες αποδόσεις στην ήπειρο. Η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) εκτιμάται στο 17,6%, τοποθετώντας τις ελληνικές τράπεζες στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αποδοτικότητα.

Παράλληλα, ο οίκος προβλέπει μέση μερισματική απόδοση περίπου 5,6% για το 2027, με προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης το 2028, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να αυξάνουν τις διανομές προς τους μετόχους τους, στη βάση της ισχυρής κεφαλαιακής τους θέσης.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Morgan Stanley έρχονται λίγο πριν ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου, όπου η αγορά αναμένει συνέχιση της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας, υψηλή δημιουργία κεφαλαίου και ανθεκτική πιστωτική επέκταση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν και οι επικαιροποιημένοι στόχοι των διοικήσεων για το 2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 13:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

Οικονομία
02/07/2026 - 14:07

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου - Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Πολιτική
02/07/2026 - 13:40

Μητσοτάκης – Διευθυντής ΔΟΑΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νομίσματα
02/07/2026 - 13:39

«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
02/07/2026 - 13:30

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Πολιτική
02/07/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Οικονομία
02/07/2026 - 13:16

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 13:13

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:05

Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 13:05

Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/07/2026 - 12:58

Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:58

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

Πολιτική
02/07/2026 - 12:55

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:47

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 12:42

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Πολιτική
02/07/2026 - 12:39

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:12

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Πολιτική
02/07/2026 - 12:06

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/07/2026 - 12:02

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 11:54

Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων

Πολιτική
02/07/2026 - 11:49

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ