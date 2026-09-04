Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων €6,5 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία»), σε συνέχεια της σχετικής αναφοράς στην Ετήσια Έκθεση της σχετικά με το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα ακόλουθα γεγονότα:

Σε συνέχεια πολύμηνων διαπραγματεύσεων και συζητήσεων, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε πλέον και η συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τη ρύθμιση του συνόλου των σχετικών δανειακών της υποχρεώσεων προς αυτήν.

Ειδικότερα, στις 03.09.2026, η Εταιρεία αποδέχθηκε σχετική συμφωνία ρύθμισης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία αφορά δανειακές υποχρεώσεις συνολικού κεφαλαίου ύψους €6,5 εκατ. περίπου και προβλέπει τετραετές πρόγραμμα εξυπηρέτησης και αποπληρωμής, με αναδρομική ισχύ από την 01.01.2026 και χρονικό ορίζοντα έως την 31.12.2029.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, σταδιακή αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης και καταβολή του υπολειπόμενου κεφαλαίου κατά τη λήξη του προγράμματος (balloon payments), καθώς και αναπροσαρμογή των δανειακών συμβάσεων με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συμφωνίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε συνδυασμό με τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τη do Value Α.Ε. ύψους 5 εκ ευρώ περίπου στα τέλη του προηγούμενου έτους, ολοκληρώνεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Η συνολική αυτή αναδιάρθρωση επιμηκύνει ουσιωδώς τον χρονικό ορίζοντα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας και της ρευστότητάς της, παρέχοντας ένα περισσότερο προβλέψιμο πλαίσιο εξυπηρέτησης του τραπεζικού της δανεισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας και υποστηρίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της βιομηχανικής της δραστηριότητας στον τομέα του χάλυβα, καθώς και την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.