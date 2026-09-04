ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων €6,5 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα
Ανακοινώσεις
18:14 - 04 Σεπ 2026

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων €6,5 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία»), σε συνέχεια της σχετικής αναφοράς στην Ετήσια Έκθεση της σχετικά με το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα ακόλουθα γεγονότα:

Σε συνέχεια πολύμηνων διαπραγματεύσεων και συζητήσεων, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε πλέον και η συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τη ρύθμιση του συνόλου των σχετικών δανειακών της υποχρεώσεων προς αυτήν.

Ειδικότερα, στις 03.09.2026, η Εταιρεία αποδέχθηκε σχετική συμφωνία ρύθμισης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία αφορά δανειακές υποχρεώσεις συνολικού κεφαλαίου ύψους €6,5 εκατ. περίπου και προβλέπει τετραετές πρόγραμμα εξυπηρέτησης και αποπληρωμής, με αναδρομική ισχύ από την 01.01.2026 και χρονικό ορίζοντα έως την 31.12.2029.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, σταδιακή αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης και καταβολή του υπολειπόμενου κεφαλαίου κατά τη λήξη του προγράμματος (balloon payments), καθώς και αναπροσαρμογή των δανειακών συμβάσεων με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συμφωνίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σε συνδυασμό με τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τη do Value Α.Ε. ύψους 5 εκ ευρώ περίπου στα τέλη του προηγούμενου έτους, ολοκληρώνεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Η συνολική αυτή αναδιάρθρωση επιμηκύνει ουσιωδώς τον χρονικό ορίζοντα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας και της ρευστότητάς της, παρέχοντας ένα περισσότερο προβλέψιμο πλαίσιο εξυπηρέτησης του τραπεζικού της δανεισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας και υποστηρίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της βιομηχανικής της δραστηριότητας στον τομέα του χάλυβα, καθώς και την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος
Αναλύσεις

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
04/09/2026 - 20:59

Συναγερμός FAO: Οι τιμές τροφίμων σε υψηλό σχεδόν 4 ετών – Απειλές για την παγκόσμια προσφορά

Οικονομία
04/09/2026 - 20:58

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

Οικονομία
04/09/2026 - 20:32

ΑΑΔΕ: Έως 11/9 η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς στην ΕΑΕ 2025

Πολιτική
04/09/2026 - 20:31

Μητσοτάκης: «Το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο» στο «Παπανικολάου» – Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Αυτοδιοίκηση
04/09/2026 - 20:15

ΚΕΔΕ: Στο επίκεντρο τα οικονομικά των δήμων – Υπολείπονται €2,5 δισ. για το λειτουργικό κόστος

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 20:01

Ευρωπαϊκές αγορές: Περιορισμένα κέρδη υπό τη σκιά της Fed

Magazino
04/09/2026 - 19:50

Ο διχασμός στα σχολεία για τα smartphones: Λύνουν το πρόβλημα οι κλειδωμένες θήκες;

Ειδήσεις
04/09/2026 - 19:44

Φωτιά στο Ψυχικό Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 19:25

Εβροφάρμα: Διανομή μερίσματος €0,05/μτχ από 22 Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 19:25

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Υγεία
04/09/2026 - 19:13

Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος

Οικονομία
04/09/2026 - 18:59

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 18:56

Τσάφος σε ΕΕ: Κερδοσκοπικές πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου – Τι συζητήθηκε στην Task Force

Magazino
04/09/2026 - 18:40

Γκλόρια Στάινεμ: Η φεμινίστρια – σύμβολο που άλλαξε τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

Οικονομία
04/09/2026 - 18:30

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Να καθαρίσει το τοπίο στις αγροτικές πληρωμές – Στο επίκεντρο MyAGRO και ψηφιοποίηση

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 18:14

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων €6,5 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 18:07

O Τραμπ απειλεί με εμπορικό «μπλόκο» αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια

Σχόλια Αγοράς
04/09/2026 - 17:56

«Κλείδωσε» πάνω από τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 17:48

Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA του Ομίλου το α' εξάμηνο

Οικονομία
04/09/2026 - 17:30

Πιερρακάκης: Ανάπτυξη €23 δισ. για όλους – Στη ΔΕΘ παρουσιάζουμε συνεκτικό σχέδιο τετραετίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/09/2026 - 17:29

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική
04/09/2026 - 17:25

Συνάντηση Ανδρουλάκη – κτηνοτρόφων Κρήτης: Στόχος μας να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας

Ειδήσεις
04/09/2026 - 17:18

Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με μαχαίρι – Τον πυροβόλησαν αφού τραυμάτισε έναν αστυνομικό

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 17:08

Wall: Πιέσεις μετά τα πολύ ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την απασχόληση

Οικονομία
04/09/2026 - 16:53

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Οικονομία
04/09/2026 - 16:40

Θεοδωρικάκος: Με πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις προϋπολογισμού €2,1 δισ., η ελληνική βιομηχανία πρωταγωνιστεί

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 16:32

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:30

ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση

Ομόλογα
04/09/2026 - 16:15

Οι δύο όψεις των ομολόγων: Ανάπτυξη ή νέος γύρος δημοσιονομικών πιέσεων;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 16:15

Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ