Deutsche Bank: «Buy» στις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει τη Eurobank

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες δίνει η Deutsche Bank, η οποία, μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα του β’ τριμήνου, αυξάνει τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις συστημικές, διατηρώντας τη σύσταση «Buy».

Η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή του γερμανικού οίκου, με νέα τιμή-στόχο τα 5,45 ευρώ, από 5 ευρώ προηγουμένως. Για την Alpha Bank ο στόχος αυξάνεται στα 5,10 ευρώ από 4,80 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,30 ευρώ από 10,15 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 18,55 ευρώ από 17,10 ευρώ. Για την Τράπεζα Κύπρου, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 12,35 ευρώ, από 11,25 ευρώ.

Η Deutsche Bank ξεχωρίζει τη Eurobank για το ισχυρό και ιδιαίτερα κερδοφόρο προφίλ της, αλλά και για τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει η στρατηγική M&A. Κατά τον οίκο, ο συνδυασμός οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών δημιουργεί περιθώριο για περαιτέρω υπεραπόδοση.

Παρά το σημαντικό re-rating που έχει ήδη καταγραφεί στις ελληνικές τράπεζες, η Deutsche Bank εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ανόδου, στηριζόμενο κυρίως στη δυναμική πιστωτική επέκταση και την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους (NII).

Τα εταιρικά δάνεια στην Ελλάδα αυξάνονται κατά περίπου 10% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική πιστωτική ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 7%. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν καθαρή πιστωτική επέκταση 4,7 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2026, ανεβάζοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια στα 132 δισ. ευρώ.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι τα NII του κλάδου θα ανέλθουν περίπου στα 9,6 δισ. ευρώ το 2026, αυξημένα κατά 7%. Όπως επισημαίνει, η ανάπτυξή τους εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την αύξηση των όγκων και λιγότερο από την πορεία των επιτοκίων, αφήνοντας περιθώριο για νέες θετικές εκπλήξεις και αναβαθμίσεις των guidance.

Θετική είναι και η εικόνα στην ποιότητα ενεργητικού, με τον μέσο δείκτη NPE να υποχωρεί στο 2,2% το β’ τρίμηνο, από 2,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο οίκος αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση, προς το 2% έως το 2028.

Παράλληλα, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο για υψηλότερες διανομές και επαναγορές μετοχών. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι μερισματικές αποδόσεις μπορούν να κινηθούν σε υψηλά μονοψήφια ή ακόμη και διψήφια επίπεδα έως το 2028.

Τέλος, σημαντικός καταλύτης θεωρείται η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς. Η ένταξη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στον STOXX Europe 600 και η αναβάθμιση από τον FTSE Russell τίθενται σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ ως σημαντικότερο ορόσημο η Deutsche Bank θεωρεί την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI τον Μάιο του 2027, εξέλιξη που θα μπορούσε να διευρύνει τη βάση των διεθνών θεσμικών επενδυτών.