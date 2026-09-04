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Νέα συνεργασία της Πειραιώς με τη Visa
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:00 - 04 Σεπ 2026

Νέα συνεργασία της Πειραιώς με τη Visa

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς ανακοινώνει με υπερηφάνεια μια νέα συνεργασία με τη Visa, παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, για την ενεργοποίηση της χορηγικής συνεργασίας της Visa ως title partner της ομάδας Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team (VCARB).

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Visa να αξιοποιεί τις παγκόσμιες χορηγίες της για τη δημιουργία αξίας προς τους συνεργάτες της, ενώ παράλληλα προσφέρει στην Πειραιώς την ευκαιρία να ενισχύσει την παρουσία του brand της σε διεθνές επίπεδο.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, η Visa εγκαινίασε μια νέα εποχή στις παγκόσμιες αθλητικές χορηγίες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του title sponsor της Visa Cash App Racing Bulls. Αξιοποιώντας αυτόν τον ρόλο της Visa, η Πειραιώς θα συνεργαστεί μαζί της για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας, ενισχύοντας κοινές αξίες όπως η καινοτομία, η ταχύτητα και η υπεροχή.

Όπως επισημαίνει η Μάγδα Σουρέλη, Head of Retail Payments της Πειραιώς: «Στην Πειραιώς αναζητούμε διαρκώς πρωτοβουλίες υψηλού κύρους που ενισχύουν τη δυναμική και την εξωστρέφεια του brand μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που, σε συνεργασία με τη Visa, στηρίζει την αγωνιστική ομάδα Visa Cash App Racing Bulls.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το λογότυπο της Πειραιώς θα εμφανιστεί σε κεντρική θέση στο μονοθέσιο, στις φόρμες, στον εξοπλισμό και στα κράνη των οδηγών της Visa Cash App Racing Bulls στην πίστα της Monza. Η Πειραιώς συνδέεται με έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητικούς θεσμούς παγκοσμίως, και αποκτά προβεβλημένη παρουσία στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Παράλληλα, οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών Visa της Πειραιώς, έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μοναδικές VIP εμπειρίες ταχύτητας στην πίστα στο Las Vegas και να ζήσουν από κοντά τη συναρπαστική δράση της Visa Cash App Racing Bulls. Με αυτή την ενέργεια, η Πειραιώς ενισχύει το διεθνές αποτύπωμά της και προσφέρει στους πελάτες της ξεχωριστές στιγμές και αποκλειστικά προνόμια».

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