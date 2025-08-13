ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θα ήθελε ο Μητσοτάκης μία συνάντηση με τον Τραμπ;
Ανεμοδείκτης
14:58 - 13 Αυγ 2025

Θα ήθελε ο Μητσοτάκης μία συνάντηση με τον Τραμπ;

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δια χειρός Τραμπ ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν δείχνει την ταχύτητα με την οποία προχωρούν ή και επιβάλλονται γεωπολιτικές ανακατατάξεις και αυτό θα όφειλε να προξενεί κάποια σκέψη.

Με δεδομένο ότι το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ανάψει, θα όφειλε κανείς να είναι προετοιμασμένος για τη στιγμή που ο αμερικανός Πρόεδρος θα δείξει τι σκέφτεται και πώς το σκέφτεται για την περιοχή μας.

Και υπό αυτό το πρίσμα, όσο η Ελλάδα είναι κάπως μετέωρη σε ό,τι αφορά τη σχέση με την νέα αμερικανική κυβέρνηση, έχει αξία να αναλογιστεί κανείς ένα στοιχείο. Θα ήθελε στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη συγκυρία, με κίνδυνο να δεχθεί δημοσίως παραινέσεις ή και πιέσεις για «διευθετήσεις» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ