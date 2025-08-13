Θα ήθελε ο Μητσοτάκης μία συνάντηση με τον Τραμπ;

Η δια χειρός Τραμπ ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν δείχνει την ταχύτητα με την οποία προχωρούν ή και επιβάλλονται γεωπολιτικές ανακατατάξεις και αυτό θα όφειλε να προξενεί κάποια σκέψη.

Με δεδομένο ότι το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ανάψει, θα όφειλε κανείς να είναι προετοιμασμένος για τη στιγμή που ο αμερικανός Πρόεδρος θα δείξει τι σκέφτεται και πώς το σκέφτεται για την περιοχή μας.

Και υπό αυτό το πρίσμα, όσο η Ελλάδα είναι κάπως μετέωρη σε ό,τι αφορά τη σχέση με την νέα αμερικανική κυβέρνηση, έχει αξία να αναλογιστεί κανείς ένα στοιχείο. Θα ήθελε στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη συγκυρία, με κίνδυνο να δεχθεί δημοσίως παραινέσεις ή και πιέσεις για «διευθετήσεις» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;