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Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων
Νομίσματα
14:39 - 16 Ιουλ 2026

Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του Bitcoin σημείωσε την Τετάρτη υψηλό πολλών εβδομάδων, ξεπερνώντας προσωρινά τα 65.500 δολάρια, μετά τα χαμηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ (CPI). Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα αυτά και την Πέμπτη 16/7 διαπραγματεύεται περίπου 1.500 δολάρια χαμηλότερα, κοντά στα 64.000 δολάρια.

Το Bitcoin επιστρέφει στα 64.000 δολάρια

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα είχε ένα σχετικά ήρεμο και θετικό Σαββατοκύριακο, παραμένοντας κυρίως κοντά στα 64.000 δολάρια.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε μια ιδιαίτερα μεταβλητή εβδομάδα, κατά την οποία το Bitcoin σημείωσε αρκετές απότομες πτώσεις από τα υψηλά του, υποχωρώντας κάτω από τα 62.000 δολάρια. Οι πιέσεις ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση της Strategy για νέα πώληση Bitcoin, αλλά και λόγω της νέας κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή με τις νέες επιθέσεις.

Τη Δευτέρα, το Bitcoin δέχθηκε εκ νέου πιέσεις, καθώς οι αγορές αποτίμησαν τις νέες στρατιωτικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που σημειώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το κρυπτονόμισμα υποχώρησε κάτω από τα 62.000 δολάρια το πρωί της Τρίτης, πριν πραγματοποιήσει ισχυρή ανοδική κίνηση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό Ιουνίου στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Το Bitcoin ανέκτησε αρχικά το επίπεδο των 64.000 δολαρίων, στη συνέχεια ξεπέρασε τα 65.000 δολάρια και έφτασε έως τα 65.600 δολάρια, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων.

Ωστόσο, μετά την άνοδο αυτή, υποχώρησε κατά περίπου 1.500 δολάρια και κινείται πλέον ξανά κοντά στα 64.000 δολάρια. Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Πέμπτης παρουσιάζει πτώση πτώση 0,88% κινούμενα στα 64.111 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του διαμορφώνεται στα 1,285 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων παραμένει σταθερή στο 56,7%.

Διόρθωση για το Ethereum μετά το υψηλό έξι εβδομάδων

Το Ethereum ήταν ο πρωταγωνιστής μεταξύ των μεγάλων altcoins, καθώς σημείωσε ισχυρή άνοδο και πλησίασε τα 1.950 δολάρια, επίπεδο που είχε να καταγράψει εδώ και έξι εβδομάδες.

Ωστόσο, η ανοδική κίνηση ανακόπηκε και το Ethereum υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 1.900 δολάρια.

Το BNB κινείται κοντά στα 580 δολάρια, σημειώνοντας μικρή άνοδο, ενώ το XRP δίνει μάχη για να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο του 1,10 δολαρίου, μετά από μικρή ημερήσια πτώση.

Μεταξύ των υπόλοιπων μεγάλων κρυπτονομισμάτων, τα SOL, TRX, HYPE, RAIN, ZEC, CC, LTC και ADA καταγράφουν απώλειες, ενώ τα BCH και DEXE σημειώνουν τις μεγαλύτερες πτώσεις.

Αντίθετα, το ONDO κινήθηκε ανοδικά, καταγράφοντας άλμα περίπου 17%, στα 0,37 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά περίπου 40 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, υποχωρώντας στα 2,270 τρισ. δολάρια.

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