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ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία
Ναυτιλία
11:36 - 17 Ιουλ 2026

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Λίγο πριν από την παρουσίαση της νέας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Shipowners – ECSA) καλεί τις Βρυξέλλες να προχωρήσουν σε στοχευμένες αλλαγές που θα διασφαλίσουν τόσο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας όσο και την επιτυχή μετάβαση του κλάδου στην πράσινη εποχή.

Η ECSA υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, καθώς εξασφαλίζει τη μεταφορά αγαθών, τροφίμων και ενέργειας. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ο ευρωπαϊκός εμπορικός στόλος παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 34,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε όλους τους βασικούς τομείς της ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες θέτουν έξι βασικές προϋποθέσεις για την αναθεώρηση του EU ETS.

1. Αυτόματη κατάργηση του ευρωπαϊκού συστήματος όταν εφαρμοστεί παγκόσμια λύση από τον IMO

Η ECSA ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευθεί ρητά ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα επανεξεταστεί και θα αποσυρθεί μόλις τεθεί σε ισχύ ένα αντίστοιχο παγκόσμιο σύστημα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO). Όπως επισημαίνει, μόνο έτσι θα αποφευχθεί η διπλή ρύθμιση και η διπλή οικονομική επιβάρυνση των ναυτιλιακών εταιρειών.

2. Υποχρεωτική αξιοποίηση των εσόδων του ETS για τη ναυτιλία

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποδίδει σήμερα περίπου 9 δισ. ευρώ ετησίως μέσω του EU ETS, τόσο στα κράτη-μέλη όσο και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι πλοιοκτήτες ζητούν τα έσοδα αυτά να επιστρέφουν στον κλάδο μέσω επενδύσεων σε καθαρά καύσιμα, νέες τεχνολογίες και έργα ενεργειακής μετάβασης, ώστε να επιταχυνθεί η απανθρακοποίηση του στόλου.

3. Ισχυρότερη οικονομική στήριξη για τα βιώσιμα καύσιμα

Η ECSA επισημαίνει ότι τα βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα παραμένουν κατά μέσο όρο τέσσερις φορές ακριβότερα από τα συμβατικά. Για τον λόγο αυτό θεωρεί ότι τα έσοδα του ETS πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφοράς, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το επίπεδο στήριξης που ήδη εφαρμόζεται στις αερομεταφορές.

4. Χρηματοδότηση όλων των καθαρών τεχνολογιών

Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ζητούν να ενταχθούν στα προγράμματα χρηματοδότησης όλες οι τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων. Όπως σημειώνουν, οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο στα εναλλακτικά καύσιμα, αλλά να καλύπτουν κάθε τεχνολογία που προσφέρει άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη.

5. Ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων

Η ECSA υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε νέο μέτρο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λιμένων δεν πρέπει να δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ούτε να διαφοροποιεί τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών πλοίων. Όπως επισημαίνει, η διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

6. Αυτόματες εξαιρέσεις και απλούστερες διαδικασίες

Τέλος, οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ζητούν οι εξαιρέσεις που ισχύουν για τα νησιά, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα πλοία παγοκλάσης να καταστούν αυτόματες, υποχρεωτικές και προσαρμοσμένες στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Παράλληλα, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων μεταξύ του EU ETS και του FuelEU Maritime, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις ναυτιλιακές εταιρείες και να αποφευχθούν οι περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

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