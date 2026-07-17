ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Υποχώρηση κατά 0,40% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., κλείνοντας στις 2.475,74 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα €325,4 εκατ., εκ των οποίων €55,5 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Παρά την αρχική προσπάθεια σταθεροποίησης, οι πωλητές διατήρησαν τον έλεγχο της αγοράς, εστιάζοντας εκ νέου στον τραπεζικό κλάδο,

οδηγώντας τον Δείκτη Τραπεζών σε απώλειες 0,91%. Στη διάρκεια της συνεδρίασης οι τράπεζες περιόρισαν προσωρινά τις απώλειές τους, ωστόσο μετά τις 16:00 οι πιέσεις επανήλθαν, επηρεάζοντας συνολικά το ταμπλό.

Στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη προσέφεραν κυρίως η Metlen (+3,9%) και η Jumbo (+2,2%), ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης η Coca-Cola HBC (+0,7%) και η Titan (+0,2%).

Αντίθετα, σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,06%), η ΕΛΧΑ (-4,7%), η Cenergy (-1,75%), καθώς και οι Helleniq Energy (-1,99%) και Motor Oil (-0,6%), που διέκοψαν το πρόσφατο ανοδικό τους σερί. Στις τράπεζες, μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Πειραιώς (-1,58%), η Εθνική (-1,21%), η Alpha Bank (-0,98%), η Eurobank (-0,48%) και η Credia (-0,8%).

Απολογιστικά, 39 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 79 που υποχώρησαν . Το διεθνές κλίμα παρέμεινε επιβαρυμένο, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η ανοδική πορεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ενίσχυσαν τη διάθεση αποφυγής ρίσκου, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές και η Wall Street κινήθηκαν επίσης πτωτικά.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης διατηρείται πάνω από την κρίσιμη ζώνη στήριξης των 2.465–2.470 μονάδων, με πρώτη αντίσταση την περιοχή των 2.495–2.500 μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιείται η λήξη των συμβολαίων Ιουλίου στην αγορά παραγώγων.

Επιχειρηματικά νέα

AKTOR: Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα δημόσιας προσφοράς ή ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ ενέκρινε και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%.

ElvalHalcor: Ολοκλήρωσε με επιτυχία την ΑΜΚ, αντλώντας €250 εκατ. με υπερκάλυψη περίπου 3 φορές, στην τιμή των €4,20 ανά νέα μετοχή, χρηματοδοτώντας επενδυτικό πρόγραμμα άνω των €850 εκατ. έως το 2030.

ΟΤΕ: Η Piraeus Securities αύξησε την τιμή-στόχο στα €21,20 (από €17,20) και διατήρησε σύσταση «outperform», εκτιμώντας ότι η πώληση της Ρουμανίας ενισχύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές και στηρίζει υψηλά μερίσματα και επαναγορές ιδίων μετοχών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η AXIA - Alpha Finance αύξησε την τιμή-στόχο στα €55,20 (από €44,20) και διατήρησε σύσταση «Buy», εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 20,5%, με μοχλούς τη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και το επενδυτικό pipeline.

Αερομεταφορές: Η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας αυξήθηκε κατά 5% το α ́ εξάμηνο του 2026 (στα 34,0 εκατ. επιβάτες), ενώ οι πτήσεις ενισχύθηκαν κατά 4,6%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού.

ΙΟΒΕ: Διατήρησε την πρόβλεψη για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% το 2026 και 2,0% το 2027, προειδοποιώντας ότι ο υψηλός πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η προεκλογική περίοδος αποτελούν βασικούς κινδύνους για τις προοπτικές.

Γενική εικόνα

Η αγορά αναμένεται να κινηθεί με αυξημένη νευρικότητα και τάσεις σταθεροποίησης, μετά την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Το ενδιαφέρον θα παραμείνει στις τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν να υποαποδίδουν, ενώ επιλεκτικές στηρίξεις μπορεί να προσφέρουν μετοχές με ισχυρές εταιρικές εξελίξεις.

Σημεία παρακολούθησης

Γενικός Δείκτης : Κρίσιμες στηρίξεις οι 2.465–2.470 και 2.438–2.450 μονάδες, ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.500, 2.517 και 2.540 μονάδες.

: Κρίσιμες στηρίξεις οι 2.465–2.470 και 2.438–2.450 μονάδες, ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.500, 2.517 και 2.540 μονάδες. FTSE/ATHEX Large Cap : Στηρίξεις στις 6.280–6.300 και 6.235 μονάδες, με αντιστάσεις στις 6.350–6.400 και 6.500–6.550 μονάδες.

: Στηρίξεις στις 6.280–6.300 και 6.235 μονάδες, με αντιστάσεις στις 6.350–6.400 και 6.500–6.550 μονάδες. Δείκτης Τραπεζών : Κρίσιμη στήριξη οι 2.750 μονάδες, με επόμενες τις 2.729 και 2.638, ενώ βελτίωση της εικόνας απαιτεί επιστροφή πάνω από τις 2.800 και κυρίως τις 2.900–2.950 μονάδες.

: Κρίσιμη στήριξη οι 2.750 μονάδες, με επόμενες τις 2.729 και 2.638, ενώ βελτίωση της εικόνας απαιτεί επιστροφή πάνω από τις 2.800 και κυρίως τις 2.900–2.950 μονάδες. Τράπεζες : Η αδυναμία του κλάδου παραμένει βασικός παράγοντας πίεσης για την αγορά. Προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση των πρόσφατων χαμηλών, καθώς νέα διάσπασή τους θα επιβαρύνει περαιτέρω τον ΔΤΡ.

: Η αδυναμία του κλάδου παραμένει βασικός παράγοντας πίεσης για την αγορά. Προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση των πρόσφατων χαμηλών, καθώς νέα διάσπασή τους θα επιβαρύνει περαιτέρω τον ΔΤΡ. MTLN : Όσο η μετοχή διατηρείται άνω των €43,00, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει θετική, με στόχο τη ζώνη €44,00–44,50. Κρίσιμα επίπεδα στήριξης αποτελούν τα €41,60 και €40,75.

: Όσο η μετοχή διατηρείται άνω των €43,00, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει θετική, με στόχο τη ζώνη €44,00–44,50. Κρίσιμα επίπεδα στήριξης αποτελούν τα €41,60 και €40,75. ΕΛΧΑ : Υποχώρησε κατά 4,73% στα €4,43, προσεγγίζοντας την τιμή διάθεσης της ΑΜΚ των €4,20. Η προσφορά ολοκληρώθηκε με ισχυρή υπερκάλυψη, ωστόσο βραχυπρόθεσμα η μετοχή ενδέχεται να παραμείνει υπό πίεση λόγω της νέας προσφοράς τίτλων. Κρίσιμη στήριξη αποτελεί η ζώνη €4,20–4,30, ενώ πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα €4,55–4,65.

: Υποχώρησε κατά 4,73% στα €4,43, προσεγγίζοντας την τιμή διάθεσης της ΑΜΚ των €4,20. Η προσφορά ολοκληρώθηκε με ισχυρή υπερκάλυψη, ωστόσο βραχυπρόθεσμα η μετοχή ενδέχεται να παραμείνει υπό πίεση λόγω της νέας προσφοράς τίτλων. Κρίσιμη στήριξη αποτελεί η ζώνη €4,20–4,30, ενώ πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα €4,55–4,65. AKTOR : Η διοίκηση εξετάζει αύξηση του ύψους της ΑΜΚ πέραν των €650 εκατ., λόγω του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

: Η διοίκηση εξετάζει αύξηση του ύψους της ΑΜΚ πέραν των €650 εκατ., λόγω του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. ΓΕΚΤΕΡΝΑ : Η ζώνη των €44,00–44,40 αποτελεί την πρώτη περιοχή στήριξης, με την επόμενη να εντοπίζεται στα €43,35. Αντίθετα, επιστροφή της μετοχής πάνω από τη ζώνη των €45,50–46,00 θα περιορίσει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις και θα βελτιώσει την τεχνική εικόνα.

: Η ζώνη των €44,00–44,40 αποτελεί την πρώτη περιοχή στήριξης, με την επόμενη να εντοπίζεται στα €43,35. Αντίθετα, επιστροφή της μετοχής πάνω από τη ζώνη των €45,50–46,00 θα περιορίσει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις και θα βελτιώσει την τεχνική εικόνα. ΠΡΟΦ: Η τεχνική εικόνα παραμένει ισχυρά ανοδική, με την αντίσταση των €9,00 να αποτελεί το κρίσιμο επίπεδο· διάσπασή της μπορεί να οδηγήσει προς €9,30–9,60 και μεσοπρόθεσμα την περιοχή των €10,00 , ενώ βασική στήριξη παραμένει η ζώνη €8,60– 8,65.





Διεθνές περιβάλλον

Το διεθνές επενδυτικό κλίμα παραμένει επιβαρυμένο. Η Wall Street έκλεισε πτωτικά καθώς οι ισχυρές πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών επισκίασαν τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα. Οι υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου και οι αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις ανησυχίες για την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων.