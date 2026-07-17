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Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη
Πολιτική
10:07 - 17 Ιουλ 2026

Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη

Reporter.gr Newsroom
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Την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

Στη δήλωσή της ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, τονίζοντας πως ο στόχος της ήταν πάντα η υπεράσπιση της κοινωνίας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας.

Η κ. Γεροβασίλη σημείωσε ότι, παρά τις πολιτικές δυσκολίες και τις συγκρούσεις των προηγούμενων ετών, στάθηκε «ανιδιοτελώς» στον χώρο, όμως εκτίμησε πως «ο στόχος και οι αρχές που υπηρετεί δεν εκφράζονται πλέον από το σημερινό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ». Όπως αναφέρει στη δήλωσή της, η επιστολή της ανεξαρτητοποίησής της θα σταλεί τις επόμενες μέρες, ώστε να μη προκύψουν δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Βουλής, καθώς κατέχει θέση αντιπροέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι η αντιπρόεδρος της Βουλής εξακολουθεί να τηρεί στενές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να την υπολογίζει για το δυναμικό της ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Γεροβασίλη:

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

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