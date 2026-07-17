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Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου
Ειδήσεις
12:26 - 17 Ιουλ 2026

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Το ισραηλινό Κοινοβούλιο (Κνεσέτ) ολοκλήρωσε τις εργασίες του νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/7), αφού προηγουμένως ενέκρινε, έπειτα από έναν μαραθώνιο συνεδριάσεων, σειρά νομοσχεδίων που προώθησε ο κυβερνητικός συνασπισμός του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Associated Press, η Κνεσέτ, η οποία ήταν προγραμματισμένο να διακόψει τις εργασίες της για τη θερινή κοινοβουλευτική περίοδο την Παρασκευή, δεν πρόκειται να συνεδριάσει ξανά πριν από τις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Η αναμενόμενη ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νετανιάχου δίνει μάχη για να διατηρήσει την εξουσία ενόψει των επόμενων εκλογών, καθώς το Ισραήλ πλησιάζει στην τρίτη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε σχεδόν τρία χρόνια πολέμου.

Όπως επισημαίνεται, οι δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ καταγράφουν ισχυρή άνοδο της υποστήριξης προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ και έναν δημοφιλή κεντρώο πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, η Κνεσέτ ενέκρινε αρκετά αμφιλεγόμενα νομοσχέδια έπειτα από πολύωρες συνεδριάσεις, καθώς ο Νετανιάχου επιδίωξε να προωθήσει ορισμένες από τις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες πριν από τη διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κνεσέτ ενέκρινε δύο νομοσχέδια που ουσιαστικά αναστέλλουν τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων ανδρών, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι τα υπερορθόδοξα κόμματα θα συμμετάσχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου και στην επόμενη κυβέρνηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Associated Press, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης πρόσφατα σειρά νομοσχεδίων που συνδέονται με την προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει το δικαστικό σύστημα, μεταξύ των οποίων διατάξεις που αυξάνουν τον κυβερνητικό έλεγχο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και περιορίζουν τον ρόλο του γενικού εισαγγελέα.

Η Γενική Εισαγγελέας του Ισραήλ, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, έχει αντιταχθεί στη δικαστική μεταρρύθμιση και έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων από τον Νετανιάχου και τη δεξιά παράταξη του Ισραήλ.

Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση μιας πλήρους τετραετούς κοινοβουλευτικής θητείας αποτελεί σπάνιο γεγονός στην πολιτική ιστορία του Ισραήλ.

Για την ιστορία, η τελευταία φορά που ισραηλινή κυβέρνηση ολοκλήρωσε το σύνολο της θητείας της χωρίς να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές ήταν το 1988.

Στο Ισραήλ δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των πρωθυπουργικών θητειών, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υπηρετήσει περισσότερες θητείες από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας. Ωστόσο, ακόμη και για τον ίδιο, η ολοκλήρωση μιας πλήρους τετραετούς θητείας αποτελεί σπάνιο επίτευγμα.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2019–2022, οι Ισραηλινοί πολίτες προσήλθαν στις κάλπες πέντε φορές.

Κατά μέσο όρο, στο Ισραήλ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές κάθε 2,4 χρόνια, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ως προς τη διάρκεια μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων, στοιχείο που αντανακλά τη χρόνια πολιτική αστάθεια, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ (Israel Democracy Institute).

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