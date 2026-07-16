Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Σε μια ανακοίνωση που αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο της χρηματοπιστωτικής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει αύριο την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τις τράπεζες. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να τροποποιήσουν ορισμένα σημεία του αρχικού σχεδίου, ύστερα από τις επικρίσεις που διατύπωσαν τόσο οι τράπεζες όσο και ορισμένα κράτη-μέλη.

Όπως αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα το Bloomberg, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις για τον λεγόμενο «output floor», τον μηχανισμό που περιορίζει το εύρος με το οποίο οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα για να μειώνουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, στο πλαίσιο της εφαρμογής των τελευταίων διεθνών τραπεζικών μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, εισάγονται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερβολικής συγκέντρωσης κινδύνου στα κρατικά ομόλογα που διακρατούν οι τράπεζες, με στόχο την ενίσχυση της διαφοροποίησης των σχετικών χαρτοφυλακίων.

Ωστόσο, η Κομισιόν δεν προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστική χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η στάση αυτή έρχεται παρά τις διαμαρτυρίες του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών της ΕΕ έναντι των αμερικανικών, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης του δικού τους πλαισίου. Αντίθετα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το βασικό πρόβλημα του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη δεν είναι οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά η χρόνια έλλειψη μεγέθους και κλίμακας.

Η απουσία πραγματικής διασυνοριακής τραπεζικής ενοποίησης είχε επισημανθεί τόσο στην έκθεση Ντράγκι όσο και στην έκθεση Λέτα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον, διαφαίνονται ενδείξεις ότι αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αρχίζουν να αφήνουν στην άκρη τις εθνικές επιφυλάξεις τους και να εξετάζουν πιο θετικά την προοπτική μεγαλύτερης ενοποίησης.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε κατά την ετήσια θερινή συνέντευξη Τύπου ότι η κυβέρνησή του δεν θα εμποδίσει την προτεινόμενη εξαγορά της Commerzbank από την UniCredit, παρά την αρχική έντονη αντίδρασή της. Όπως ανέφερε, δεν αντιτίθεται επί της αρχής στη συμφωνία, αλλά διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο η ιταλική τράπεζα προσέγγισε την υπόθεση.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το γερμανικό Δημόσιο, το οποίο εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό άνω του 12% στην Commerzbank, συγκαταλέγεται στους μετόχους που δεν έχουν προσφέρει τις μετοχές τους στην UniCredit.

Ταυτόχρονα, ο Μερτς παραδέχθηκε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται μεγάλες και ανταγωνιστικές τράπεζες, ικανές να ανταγωνιστούν τους μεγάλους αμερικανικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους».

Εφόσον ολοκληρωθεί, η εξαγορά της Commerzbank θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Παράλληλα, θα μετατρέψει την UniCredit σε κυρίαρχο παίκτη στη γερμανική αγορά, ενισχύοντας ταυτόχρονα σημαντικά και την παρουσία της στην Πολωνία.