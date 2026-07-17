Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε σήμερα (17/7) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, όπως επίσης και στις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με την πρόσφατη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Όπως είπε:



«Ενημέρωσα τον Εισαγγελέα για το πρόβλημα με την Κυψέλη οπότε ξεκίνησε άμεσα και φάκελος για την συγκεκριμένη περίπτωση», σημείωσε ο κ. Δούκας και συμπλήρωσε ότι:

«Πρόκειται για 200 διαμερίσματα, 200 περιπτώσεις οικογενειών που έχουν πολύ μεγάλο άγχος. Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ, υπάρχουν υπόγεια ρέματα και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος».

Την ίδια ώρα, ο κ. Δούκας πρόσθεσε για το επίμαχο ζήτημα ότι:

«Ζητήσαμε να υπάρξει, μετά από ελέγχους, εγγράφως διατύπωση όσον αφορά την στατική επάρκεια των κτηρίων. Χθες μας προσκόμισαν τέτοιου τύπου έγγραφα τα οποία έχουν ξεκινήσει να δίδονται μετά από ελέγχους, οπτικούς οφείλω να πω. Επειδή το άγχος είναι μεγάλο ζητήσαμε και ανεξάρτητο φορέα εγνωσμένου κύρους να πιστοποιήσει και αυτός για την στατικότητα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θέλουμε ορθή αποκατάσταση και αποζημίωση όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Διάβασα στις ανακοινώσεις του υπουργού ότι θα γίνει και αυτό μένει να το δούμε γιατί μέχρι στιγμής έχουν γίνει κάποια πολύ μικρά μερεμέτια και όχι ολοκληρωμένες επιδιορθώσεις. Έχουμε ζητήσει από ειδικούς εμπειρογνώμονες να εξηγήσουν τον τρόπο, την διαδικασία και το νέο χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας. Ζητήσαμε με το που υπάρξει το πόρισμα να ανακοινωθεί και σε εμάς στο δήμο και τους κατοίκους για να έχουμε όλοι πλήρη γνώση και να χτιστεί μια διαδικασία εμπιστοσύνης».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων τοποθετήθηκε και σχετικά με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Όπως σημείωσε:



«Οι άνθρωποι συνεχίζουν και μένουν όπου μπορούνε και όσοι μας έχουνε ζητήσει, είχαμε βρει κάποια διαμερίσματα εμείς. Τους προσφέρουμε συνέχεια ότι χρειάζονται από τρόφιμα, φαρμακευτικά, ρουχισμό… Δώσαμε λεφτά, περιφράξαμε, βρήκαμε χώρους να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί, κράτος υπάρχει; Θα αναλάβει κάποιος άλλο κάποια διαδικασία γιατί ακούω πολλά και δεν έχω δει κάτι.Σκοπός είναι την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε την απομάκρυνση των μπάζων», κατέληξε ο κ. Δούκας.