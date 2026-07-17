AKTOR – Motor Oil: Η στρατηγική συμμαχία και τα νέα δεδομένα

Η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil αποτελεί ένα πολύ σημαντικό νέο κεφάλαιο στην πορεία μετασχηματισμού της AKTOR, καθώς η διοίκηση του ομίλου επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό σχήμα με ισχυρή παρουσία στις ενεργειακές υποδομές, στις παραχωρήσεις, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην κυκλική οικονομία, διατηρώντας ταυτόχρονα την κατασκευή ως τον βασικό πυλώνα ανάπτυξής της.

Οι συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των δύο ομίλων δεν περιορίζονται σε μία μεμονωμένη συναλλαγή, αλλά συγκροτούν ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, το οποίο δημιουργεί νέες προοπτικές τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το στίγμα αυτής της νέας πορείας έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7), κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, αλλά και εν συνεχεία μιλώντας στα ΜΜΕ, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που συνδυάζει ισχυρή κεφαλαιακή ενίσχυση, μεγάλες επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Το μεγάλο ενεργειακό στοίχημα στους Αγίους Θεοδώρους

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας με τη Motor Oil, όπως τόνισε αποτελεί η απόφαση για κοινή ανάπτυξη του νέου πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους.

Υπενθυμίζεται ότι η AKTOR βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas, της θυγατρικής της Motor Oil που αναπτύσσει το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η διοίκηση, οι τελικές συμφωνίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες, (πιθανότατα τον Σεπτέμβριο), δημιουργώντας μία νέα εταιρική δομή που θα αναλάβει την ωρίμανση και υλοποίηση της επένδυσης.

Το συνολικό κεφαλαιακό κόστος του έργου εκτιμάται μεταξύ 350 και 400 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα κοινοπραξία θα προχωρήσει άμεσα στην οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και της χρηματοδότησής του.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της AKTOR αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο ως μία επένδυση στρατηγικής σημασίας, καθώς εκτιμά ότι η ζήτηση για νέες υποδομές LNG θα ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Ο Κάθετος Διάδρομος δημιουργεί νέα αγορά LNG

Το επιχειρηματικό μοντέλο του νέου FSRU βασίζεται κυρίως στις προοπτικές που δημιουργεί η ανάπτυξη του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς άξονες της περιοχής.

Η προώθηση της διασύνδεσης προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αλλά και η σταδιακή ενσωμάτωση των αγορών των Δυτικών Βαλκανίων, δημιουργούν – σύμφωνα με τη διοίκηση – προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση των εισαγωγών LNG μέσω της Ελλάδας.

Μάλιστα, η ευρωπαϊκή στρατηγική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, καθώς ολοένα περισσότερες χώρες αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας, ενισχύοντας τη σημασία των ελληνικών ενεργειακών υποδομών.

Στην AKTOR, δε, θεωρούν ότι αυτή ακριβώς η εξέλιξη αποτελεί το βασικό επενδυτικό επιχείρημα για τη δημιουργία μιας ακόμη μονάδας επαναεριοποίησης στη χώρα.

Διαφορετικό project από τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες

Η διοίκηση ξεκαθάρισε πάντως ότι η επένδυση στους Αγίους Θεοδώρους δεν συνδέεται άμεσα με τα σημερινά συμβόλαια εισαγωγής LNG που έχει ήδη εξασφαλίσει η Atlantic SEE LNG.

Η εταιρεία, στην οποία η AKTOR συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχει ήδη διαμορφώσει χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων συμφωνιών συνολικής δυναμικότητας περίπου 4,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως.

Οι ποσότητες αυτές μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, όπου έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες χρονοθυρίδες.

Το νέο FSRU αφορά ουσιαστικά την επόμενη ημέρα της αγοράς, όταν η περαιτέρω ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου θα δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου.

ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS: Δεύτερος πυλώνας της συνεργασίας

Παράλληλα με το ενεργειακό σκέλος, AKTOR και Motor Oil προχωρούν και σε μία ακόμη σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, η οποία αφορά την επέκταση του ομίλου στην κυκλική οικονομία και στη διαχείριση περιβαλλοντικών έργων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS από τη Motor Oil, με στόχο οι συναλλαγές να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο.

Η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει σημαντικά την παρουσία της AKTOR στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, των έργων απορριμμάτων, της αξιοποίησης αποβλήτων και των υποδομών κυκλικής οικονομίας, δημιουργώντας νέες πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων σε μια συγκυρία που ο τομέας είναι στην αιχμή του Ευρωπαϊκου κι όχι μόνο ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει σταδιακά την εξάρτηση των λειτουργικών του κερδών αποκλειστικά από τις κατασκευές. Στόχος -όπως ειπώθηκε- είναι η συνεισφορά των κατασκευών στο μείγμα εσόδων ώστε να διαμορφωθεί από το 68%, που είναι σήμερα, στο 35%. «Αυτή η μείωση δεν αφορά το core business. Δεν αλλάζει απλά με τις πλατφόρμες που διαμορφώνουμε με ΑΠΕ, Παραχωρήσεις κτλ, επιδιώκουμε να έχουμε πιο μεγάλη διασπορά και υγεία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Εξάρχου, απαντώντας σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση.

Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα δεκαετίας

Στη διοίκηση της AKTOR, πάντως, αντιμετωπίζουν τη συνεργασία με τη Motor Oil ως μία σχέση με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και όχι ως μια συγκυριακή επιχειρηματική συμφωνία.

Η συνδυασμένη παρουσία στους τομείς του LNG, των ενεργειακών υποδομών, της κυκλικής οικονομίας και των περιβαλλοντικών έργων δημιουργεί σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο ομίλων, ενώ παράλληλα διευρύνει το αποτύπωμα της AKTOR σε αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλότερες αποδόσεις και πιο προβλέψιμες ταμειακές ροές.

Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση του Αλέξανδρου Εξάρχου σε σχέση με το FSRU, ότι «το σημαντικότερο είναι πως θα το κάνουμε μαζί», υπογραμμίζοντας ότι η κοινή ανάπτυξη των νέων επενδύσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι απλή συμμετοχή σε ένα επιμέρους έργο.

Η συμφωνία αποτελεί μόνο την αρχή

Οι κινήσεις με τη Motor Oil αποτελούν, ωστόσο, μόνο ένα μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου που παρουσίασε η διοίκηση στους μετόχους.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης της AKTOR, με «κάυσιμο» από την ΑΜΚ και το νέο ομόλογο, στηρίζεται σε επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία του ομίλου μέσα στην επόμενη πενταετία.