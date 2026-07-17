Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Παρέμβαση στο Action24 έκανε το πρωί της Παρασκευής (17/7) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη, με μία λογική του “εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι”», σχολίασε αρχικά ο κ. Τσουκαλάς και υπενθύμισε στον κ. Γεωργιάδη: «Λέγατε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι άκυρη η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Δώσατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί, πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και απειλούσατε και “πήγατε κουβά”, όπως σε ό,τι έχετε πει έως τώρα».

«Πρέπει να σας χειροκροτήσουμε; Την επόμενη φορά, θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε ότι μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο τέσσερις. Θέλουμε… κυβέρνηση σαν τη δική σας να κάνει τη χώρα περήφανη», σχολίασε δηκτικά ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε, παράλληλα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσει συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη «που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα, ενώ τη χώρα την εκθέτετε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο με δύο διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ, δύο περιφερειακούς διευθυντές, δύο διευθυντές άμεσων επενδύσεων και τέσσερις βουλευτές να παραπέμπονται».

Επεσήμανε και πάλι ότι το ΠΑΣΟΚ πάντοτε υπογράμμιζε την ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας και υπενθύμισε, κλείνοντας:

«Το κεντρικό στέλεχος στο Ηράκλειο της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που εσείς κ. Γεωργιάδη είστε αντιπρόεδρος, ο κ. Χιλετζάκης, ελέγχεται για δέκα εκατομμύρια ευρώ. Και δεν τον έχετε ακόμη διαγράψει».