ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Πιο αναλυτικά, η «ρευστοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Ραγκούση, Ζαμπάρα, αλλά και της Όλγας Γεροβασίλη σήμερα, αφού την αποχώρησή του ανακοίνωσε νωρίτερα και ο κ. Καλαματιανός.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής:
«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Προοδευτική Συμμαχία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής.
Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας», καταλήγει ο κ. Καλαματιανός.