ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

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Την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε σήμερα (17/7) μέσω επιστολής του στον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ηλείας, Διονύσης Καλαματιανός.

Πιο αναλυτικά, η «ρευστοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Ραγκούση, Ζαμπάρα, αλλά και της Όλγας Γεροβασίλη σήμερα, αφού την αποχώρησή του ανακοίνωσε νωρίτερα και ο κ. Καλαματιανός.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής:

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Προοδευτική Συμμαχία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής.

Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας», καταλήγει ο κ. Καλαματιανός.