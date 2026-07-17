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Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν
Ειδήσεις
11:41 - 17 Ιουλ 2026

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/7) ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία και το Μπαχρέιν, διευρύνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης στην περιοχή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που είχαν συνάψει ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο μήνα δείχνει να καταρρέει. Η προσωρινή συμφωνία είχε στόχο την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων αντιαεροπορικά συστήματα, υποδομές εφοδιασμού και ναυτικές εγκαταστάσεις.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι «παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, με ισχυρή αποτρεπτική και επιχειρησιακή ικανότητα».

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι οι αμερικανικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 20, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν και πολιτικές υποδομές, όπως γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην περιοχή αλ-Τανφ της Συρίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό ή τη συριακή κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο την ολοκλήρωση της αποχώρησης των δυνάμεών τους από τη στρατηγικής σημασίας βάση αλ-Τανφ, στα σύνορα Συρίας, Ιράκ και Ιορδανίας.

Η Συρία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί να μείνει εκτός της περιφερειακής σύγκρουσης, με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάρα να τονίζει τον Μάρτιο ότι η χώρα θα παραμείνει ουδέτερη, εκτός εάν δεχθεί άμεση επίθεση.

Στο Μπαχρέιν, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πολλαπλές ιρανικές επιθέσεις από αέρος. Η κινητοποίηση ακολούθησε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Σακίρ.

Ανάλογες επιθέσεις ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε και το Κουβέιτ, με το υπουργείο Άμυνας να κάνει λόγο για πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις από το Ιράν. Παράλληλα, Ιορδανία και Κατάρ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους.

Τραμπ: «Κερδίζουμε και στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δηλώνοντας σε τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ της Πέμπτης:

«Κερδίζουμε επίσης και στο Ιράν και πολύ σύντομα θα δείτε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να πλήξουν γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εφόσον η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πρωί της Παρασκευής, το πετρέλαιο Brent ενισχυόταν κατά 0,5%, στα 84,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε άνοδο 0,9%, φτάνοντας τα 79,66 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, και οι δύο βασικοί δείκτες καταγράφουν άνοδο άνω του 11%, οδεύοντας προς την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τα τέλη Απριλίου.

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