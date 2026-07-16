ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.
Επιχειρήσεις
13:48 - 16 Ιουλ 2026

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το QualityNet Foundation ανακοινώνει τις επιχειρήσεις που συγκροτούν την ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2026, αναδεικνύοντας τους οργανισμούς με την υψηλότερη επίδοση στη βιωσιμότητα, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία.

Οι 57 επιχειρήσεις που διακρίνονται φέτος προέρχονται από 16 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και αποτελούν τους οργανισμούς που ηγούνται της μετάβασης προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανταγωνιστικότητας. Μέσα από τις επιδόσεις τους διαμορφώνουν τη νέα Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον στρατηγικό μοχλό καινοτομίας, ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης αξίας.

Οι εταιρείες της φετινής ηγετικής ομάδας αντιπροσωπεύουν κύκλο εργασιών άνω των 85 δισ. ευρώ, απασχολούν περισσότερους από 180.000 εργαζόμενους και διαθέτουν συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα 410 δισ. ευρώ, αποτελώντας βασικό πυλώνα της παραγωγικής βάσης και της εξωστρέφειας της χώρας.

Οι εταιρείες που ανακοινώνονται φέτος ως The Most Sustainable Companies in Greece 2026 αποτελούν τις ηγέτιδες δυνάμεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Προερχόμενες από 16 διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνουν τη νέα Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας της χώρας, αναδεικνύοντας ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας, όπου η βιωσιμότητα λειτουργεί ως μοχλός ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, ανθεκτικότητας και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας. Οι εταιρείες που συγκροτούν τη φετινή ηγετική ομάδα είναι οι εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : ELVALHALCOR, FROMM GROUP, IMERYS, METLEN Energy & Metals, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΤΙΤΑΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY, MOTOR OIL GROUP

ΤΡΟΦΙΜΑ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΚΥΚΝΟΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ : APIVITA

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : LIDL ΕΛΛΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

ΥΓΕΙΑ : AFFIDEA, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ : ASTRAZENECA, CHIESI, GENESIS PHARMA, GE HEALTHCARE, MSD

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ : ALPHA BANK, CREDIA BANK, EUROBANK, OPTIMA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ : NOVA, ΟΜΙΛΟΣ QUEST, QUALCO GROUP

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : CACTUS HOTELS, ELECTRA HOTELS & RESORTS, ELLA RESORTS, METAXA HOSPITALITY GROUP, MITSIS GROUP, SANI/IKOS GROUP

ΝΑΥΤΙΛΙΑ : CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS, DANAOS CORPORATION, NEPTUNE LINES

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : POLYECO, V GROUP

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ : AYVENS , ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (ΑΙΑ), PIRAEUS CONTAINER TERMINAL (PCT), ΕΥΔΑΠ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: AKTOR GROUP, AVAX GROUP, LAMDA DEVELOPMENT, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΌΜΙΛΟΣ GEK TERNA.

Η φιλοσοφία αξιολόγησης του QualityNet

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω του QualityNet Sustainability Performance Assessment™ (SPA), ενός ανεξάρτητου πλαισίου αξιολόγησης που αξιοποιεί αποκλειστικά δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ESRS, GRI και ISSB.

Η μεθοδολογία αξιολογεί τη συνολική Sustainability Performance των επιχειρήσεων μέσα από τρεις συμπληρωματικές διαστάσεις — Transparency, Sustainability Maturity και Performance Evolution — εξετάζοντας τη διαφάνεια, την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική και στη διακυβέρνηση, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη της πραγματικής τους επίδοσης.

Βασική αρχή του QualityNet είναι ότι η υψηλή επίδοση στη βιωσιμότητα αποτελεί το θεμέλιο της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς

Η συγκεντρωτική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να βελτιώνουν ουσιαστικά τις επιδόσεις τους σε κρίσιμους δείκτες βιωσιμότητας. Το 2024 καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στην ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην εκπαίδευση εργαζομένων και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε διοικητικές θέσεις. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μεταβαίνουν πλέον από μια προσέγγιση συμμόρφωσης σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης της πραγματικής τους επίδοσης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η Πρόεδρος της QualityNet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου, δήλωσε:

«Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αλλά από την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στη στρατηγική και στη λειτουργία τους και να βελτιώνουν διαρκώς την πραγματική τους επίδοση. Αυτή είναι η φιλοσοφία του QualityNet Sustainability Performance Assessment™ και ο λόγος για τον οποίο αναδεικνύουμε τις επιχειρήσεις που δημιουργούν διαχρονικά αξία για την Ελληνική οικονομία. Με αυτή την αφετηρία εγκαινιάζουμε το LEADING FORWARD – National Initiative for Sustainable Competitiveness, μια εθνική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναδείξει τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα ως βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας και να ενισχύσει τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας, επενδυτών, ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 13:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα η μείωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια
Οικονομία

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα η μείωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια

Αντωνόπουλος (Alpha Asset Management): Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η αποταμίευση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αντωνόπουλος (Alpha Asset Management): Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η αποταμίευση

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas
Ναυτιλία

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία με κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:19

WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ

Πολιτική
16/07/2026 - 14:12

ΠΑΣΟΚ στο ΣτΕ: Η ενδυνάμωση των εγγυήσεων της Δικαιοσύνης, απαιτεί ειλικρινή διαβούλευση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:12

Politico: Διαμαρτυρία των Βρετανών στη FIFA για το πανό των Αργεντινών που αναφερόταν στα Φώκλαντ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
16/07/2026 - 14:03

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη – Η ανακοίνωση του σταθμού

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 14:01

Reuters: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή απειλεί τις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

Οικονομία
16/07/2026 - 13:58

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα οι ευρωπαϊκοί πόροι και η επιτάχυνση των μεγάλων έργων έως το 2030

Πολιτική
16/07/2026 - 13:50

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:48

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:43

INTRACOM DEFENSE: Διπλή διάκριση στα Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:43

Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου

Ναυτιλία
16/07/2026 - 13:32

Μελέτη EY-Parthenon: Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη

Πολιτική
16/07/2026 - 13:26

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη – Ζητώ άμεση εκδίκαση για να αποκατασταθεί η αλήθεια

Εμπορεύματα
16/07/2026 - 13:25

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 13:21

Ο τελικός θέλει efood: Foodball Party Deals από -25% ή 1+1 Jackaroo Chicken Melt

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 13:19

efood: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου

Πολιτική
16/07/2026 - 13:13

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Αναλύσεις
16/07/2026 - 13:03

ΓΕΚ Τέρνα: Στα 55,20 ευρώ ο πήχης της AXIA - Alpha Finance με φόντο έργα €10 δισ.

Οικονομία
16/07/2026 - 13:00

Εθνική: Ανθεκτική επενδυτική διάθεση στις ΜμΕ - Το στοίχημα της ΑΙ

Οικονομία
16/07/2026 - 12:52

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα η μείωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια

Magazino
16/07/2026 - 12:45

Πάνω από 2.600 μικροί καλλιτέχνες ζωγράφισαν τη Φιλοξενία

Φορολογία
16/07/2026 - 12:37

ΑΑΔΕ: Άμεση ψηφιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών - Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/07/2026 - 12:34

Το Το KGM Tivoli από 16.990€

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:32

Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Αλγερία: 11 νεκροί και 19 τραυματίες

Πολιτική
16/07/2026 - 12:24

ΟΠΕΚΕΠΕ-Πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαξίμου - Αιχμές Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κίνηση αλλά αυξημένες εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάρτιο

Πολιτική
16/07/2026 - 12:16

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού

Ανεμοδείκτης
16/07/2026 - 12:11

Τα παραμύθια του Λυκαβηττού

Ειδήσεις
16/07/2026 - 12:08

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 11:58

Αντωνόπουλος (Alpha Asset Management): Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η αποταμίευση

Ναυτιλία
16/07/2026 - 11:48

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ