Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.

Το QualityNet Foundation ανακοινώνει τις επιχειρήσεις που συγκροτούν την ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2026, αναδεικνύοντας τους οργανισμούς με την υψηλότερη επίδοση στη βιωσιμότητα, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία.

Οι 57 επιχειρήσεις που διακρίνονται φέτος προέρχονται από 16 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και αποτελούν τους οργανισμούς που ηγούνται της μετάβασης προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανταγωνιστικότητας. Μέσα από τις επιδόσεις τους διαμορφώνουν τη νέα Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον στρατηγικό μοχλό καινοτομίας, ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης αξίας.

Οι εταιρείες της φετινής ηγετικής ομάδας αντιπροσωπεύουν κύκλο εργασιών άνω των 85 δισ. ευρώ, απασχολούν περισσότερους από 180.000 εργαζόμενους και διαθέτουν συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα 410 δισ. ευρώ, αποτελώντας βασικό πυλώνα της παραγωγικής βάσης και της εξωστρέφειας της χώρας.

Οι εταιρείες που ανακοινώνονται φέτος ως The Most Sustainable Companies in Greece 2026 αποτελούν τις ηγέτιδες δυνάμεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Προερχόμενες από 16 διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνουν τη νέα Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας της χώρας, αναδεικνύοντας ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας, όπου η βιωσιμότητα λειτουργεί ως μοχλός ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, ανθεκτικότητας και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας. Οι εταιρείες που συγκροτούν τη φετινή ηγετική ομάδα είναι οι εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : ELVALHALCOR, FROMM GROUP, IMERYS, METLEN Energy & Metals, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΤΙΤΑΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY, MOTOR OIL GROUP

ΤΡΟΦΙΜΑ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΚΥΚΝΟΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ : APIVITA

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : LIDL ΕΛΛΑΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

ΥΓΕΙΑ : AFFIDEA, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ : ASTRAZENECA, CHIESI, GENESIS PHARMA, GE HEALTHCARE, MSD

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ : ALPHA BANK, CREDIA BANK, EUROBANK, OPTIMA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ : NOVA, ΟΜΙΛΟΣ QUEST, QUALCO GROUP

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : CACTUS HOTELS, ELECTRA HOTELS & RESORTS, ELLA RESORTS, METAXA HOSPITALITY GROUP, MITSIS GROUP, SANI/IKOS GROUP

ΝΑΥΤΙΛΙΑ : CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS, DANAOS CORPORATION, NEPTUNE LINES

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : POLYECO, V GROUP

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ : AYVENS , ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (ΑΙΑ), PIRAEUS CONTAINER TERMINAL (PCT), ΕΥΔΑΠ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: AKTOR GROUP, AVAX GROUP, LAMDA DEVELOPMENT, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΌΜΙΛΟΣ GEK TERNA.

Η φιλοσοφία αξιολόγησης του QualityNet

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω του QualityNet Sustainability Performance Assessment™ (SPA), ενός ανεξάρτητου πλαισίου αξιολόγησης που αξιοποιεί αποκλειστικά δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ESRS, GRI και ISSB.

Η μεθοδολογία αξιολογεί τη συνολική Sustainability Performance των επιχειρήσεων μέσα από τρεις συμπληρωματικές διαστάσεις — Transparency, Sustainability Maturity και Performance Evolution — εξετάζοντας τη διαφάνεια, την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική και στη διακυβέρνηση, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη της πραγματικής τους επίδοσης.

Βασική αρχή του QualityNet είναι ότι η υψηλή επίδοση στη βιωσιμότητα αποτελεί το θεμέλιο της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς

Η συγκεντρωτική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να βελτιώνουν ουσιαστικά τις επιδόσεις τους σε κρίσιμους δείκτες βιωσιμότητας. Το 2024 καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στην ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην εκπαίδευση εργαζομένων και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε διοικητικές θέσεις. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μεταβαίνουν πλέον από μια προσέγγιση συμμόρφωσης σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης της πραγματικής τους επίδοσης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η Πρόεδρος της QualityNet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου, δήλωσε:

«Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αλλά από την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στη στρατηγική και στη λειτουργία τους και να βελτιώνουν διαρκώς την πραγματική τους επίδοση. Αυτή είναι η φιλοσοφία του QualityNet Sustainability Performance Assessment™ και ο λόγος για τον οποίο αναδεικνύουμε τις επιχειρήσεις που δημιουργούν διαχρονικά αξία για την Ελληνική οικονομία. Με αυτή την αφετηρία εγκαινιάζουμε το LEADING FORWARD – National Initiative for Sustainable Competitiveness, μια εθνική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναδείξει τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα ως βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας και να ενισχύσει τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας, επενδυτών, ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας».