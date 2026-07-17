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Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Πολιτική
10:31 - 17 Ιουλ 2026

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με θέμα την «Αναζωπύρωση της Πολιτικής Τρομοκρατίας».

Απευθυνόμενος, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήγησε τη σημασία της πρωτοβουλίας, επικαλούμενος ως παράδειγμα την πρόσφατη τραγωδία στην Ελλάδα.

Παρότι δεν κατονόμασε τη Βάγια Νέστορα, ο Ρούμπιο μίλησε για μια 72χρονη γυναίκα που υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με βόμβα μολότοφ.

«Βρίσκεστε σήμερα εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα πέθανε από εγκαύματα που κάλυπταν περισσότερο από το 80% του σώματός της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια στις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης για την αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.

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