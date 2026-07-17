ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Μάιο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Μάιο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 4.000.538 και οι διανυκτερεύσεις σε 15.823.095, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 3,0% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,5% και 2,7%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,0% και 89,8% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Μάιο 2026, ανήλθε σε 4,0 ημέρες.