Politico: Η Google θα ενισχύσει «άθελά της» τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Google θα συμβάλει, χωρίς να το επιδιώκει, στην ενίσχυση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να κατευθύνει το πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ πρόστιμο που επέβαλε στην εταιρεία στον κεντρικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Ειδικότερα, το πρόστιμο ύψους 4,6 δισ. ευρώ, που επιβλήθηκε στη Google το 2018 και αποτελεί το μεγαλύτερο μεμονωμένο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ, θα συμβάλει στην κάλυψη μέρους των δημοσιονομικών αναγκών των κρατών-μελών για το 2026, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο POLITICO.

Τα έσοδα από την πληρωμή του προστίμου από τη Google θα συμβάλουν στην κάλυψη άμεσων δημοσιονομικών αναγκών, την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το 2028.

Ύστερα από πολυετή δικαστική διαμάχη, η Google κατέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το υπέρογκο πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από 2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2026.

Για την ιστορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβάλει το πρόστιμο των 4,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, το 2018, στο αποκορύφωμα της εκστρατείας της τότε Επιτρόπου Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ κατά των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμώρησε τη Google επειδή παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού επιβάλλοντας περιορισμούς στους κατασκευαστές smartphones που χρησιμοποιούσαν το λειτουργικό σύστημα Android.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτατο δικαστικό όργανο της ΕΕ, επικύρωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα την απόφαση, αφού απέρριψε τη νομική προσφυγή της Google, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για την καταβολή του προστίμου.

Η αυστηρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, η οποία προκάλεσε επανειλημμένες απειλές αντιποίνων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα προσφέρει κάποια δημοσιονομική ανάσα στις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν περιορισμένα οικονομικά περιθώρια.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται δεν πρόκειται να διευκολύνει τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034.

Για τη χρηματοδότηση αυτού του μελλοντικού προϋπολογισμού, ύψους 2 τρισ. ευρώ, η Γαλλία προωθεί την επιβολή φόρου στους αμερικανικούς ψηφιακούς κολοσσούς, μεταξύ των οποίων και η Google. Η πρόταση αυτή, όμως, συναντά την αντίθεση της Γερμανίας, καθώς και άλλων κρατών-μελών.

ΕΕ εναντίον Google

Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν πέρυσι σε μια ευρεία συμφωνία για την κατανομή του προϋπολογισμού των 192 δισ. ευρώ για το 2026.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις δαπάνες και τα έσοδα. Η επόμενη δέσμη αναθεωρήσεων, αργότερα μέσα στη χρονιά, θα ενσωματώσει και τα νέα έσοδα ύψους 4,6 δισ. ευρώ που κατέβαλε η Google, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της Επιτροπής.

«Εκτός εάν η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή - δηλαδή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - αποφασίσει διαφορετικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνεισφοράς των κρατών-μελών που βασίζεται στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ/GNI)», δήλωσε ο αξιωματούχος της Επιτροπής.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ανακούφιση για τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν πιεσμένους εθνικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της χαμηλότερης του αναμενομένου οικονομικής ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι το πρόστιμο της Google θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 1 δισ. ευρώ για τη Γερμανία, η οποία καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει σημαντική δημοσιονομική ανάσα στο Βερολίνο, καθώς το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος — δηλαδή της διαφοράς μεταξύ δημοσίων δαπανών και εσόδων — ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) πλησίασε το 2026 το όριο του 3% που προβλέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπέρβαση του ορίου αυτού θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δημοσιονομικές πιέσεις, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών αναμενόταν να καταβάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα χρήματα από όσα είχαν αρχικά προβλεφθεί για το 2026, λόγω υψηλότερων του αναμενομένου δαπανών στις περιφέρειες, ενόψει μιας σημαντικής καταληκτικής προθεσμίας.

Από την άλλη πλευρά, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τον τελωνειακό δασμό ύψους 3 ευρώ που επιβλήθηκε τον Ιούλιο στα φθηνά δέματα που εισέρχονται στην Ένωση. Η ΕΕ εισπράττει το 75% των σχετικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποδίδεται στις εθνικές κυβερνήσεις.