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Διακοπές με επιδότηση έως €600: Οι αλλαγές-κλειδιά στον νέο κύκλο του «Τουρισμός για Όλους»
Οικονομία
09:41 - 17 Ιουλ 2026

Διακοπές με επιδότηση έως €600: Οι αλλαγές-κλειδιά στον νέο κύκλο του «Τουρισμός για Όλους»

Reporter.gr Newsroom
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο φέρνει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, υψηλότερη στόχευση στη χειμερινή περίοδο και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και την περίοδο κατά την οποία θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, με στόχο τη συνεχή λειτουργία του και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Χωρίς νέα κλήρωση για τη δεύτερη φάση

Σημαντική αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα ενδιάμεση κλήρωση για τη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι της δεύτερης περιόδου θα προκύψουν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης, με στόχο να διασφαλιστεί η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη τόσο της χειμερινής περιόδου του 2026 όσο και εκείνης του 2027.

Η νέα δομή αποσκοπεί στην καλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων, στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών και στην ενίσχυση περιοχών που παραδοσιακά εμφανίζουν χαμηλότερη τουριστική κίνηση.

Έμφαση στον χειμερινό και ορεινό τουρισμό

Το νέο «Τουρισμός για Όλους» αποκτά πιο έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στους λεγόμενους «πλάγιους μήνες», δηλαδή την περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική για την ενίσχυση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού, αλλά και στην ευρύτερη καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού για την ανάδειξη της «Ορεινής Ελλάδας».

Στόχος είναι η ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων προορισμών, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η πιο ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών σε όλη τη χώρα.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια – Περισσότεροι δικαιούχοι

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, ιδιαίτερα από τη μεσαία τάξη.

Ενδεικτικά:

  • Για άγαμους χωρίς τέκνα, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους χωρίς τέκνα, το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.
  • Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια διευρύνονται σημαντικά και μπορούν να φτάσουν έως και τα 58.000 ευρώ.

Με τις αλλαγές αυτές διευρύνεται ο αριθμός των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ειδική πρόβλεψη για άτομα με αναπηρία

Για πρώτη φορά προβλέπεται ξεχωριστή μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

  • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
  • οικογένειες με τέκνα που είναι άτομα με αναπηρία,

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και επιδιώκει να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές για όλους τους πολίτες.

Επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες

Νέα πρόβλεψη αποτελεί η πρόσθετη επιδότηση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω, ενισχύοντας οικονομικά τις οικογένειες με μεγάλο αριθμό εξαρτώμενων μελών.

Η συγκεκριμένη αλλαγή διαφοροποιεί το νέο πρόγραμμα από τον προηγούμενο κύκλο, όπου η επιδότηση αφορούσε μόνο τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Ψηφιακή κάρτα και αιτήσεις μέσω ΚΕΠ

Η επιδότηση θα συνεχίσει να παρέχεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο αξιοποίησης του ποσού.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου, όπως οι πλατφόρμες gov.gr και vouchers.gov.gr.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των πολιτών που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και οργανωμένος μηχανισμός υποστήριξης (help desk).

Ποσά ενίσχυσης έως 600 ευρώ

Τα ποσά της επιδότησης παραμένουν ιδιαίτερα ενισχυμένα και διαμορφώνονται από:

  • 200 ευρώ ως βασική ενίσχυση,
  • έως 600 ευρώ για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και περιόδους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Με το νέο πρόγραμμα, το υπουργείο Τουρισμού επιχειρεί όχι μόνο να στηρίξει οικονομικά τους πολίτες στις διακοπές τους, αλλά και να ενισχύσει περιοχές της χώρας που χρειάζονται μεγαλύτερη τουριστική τόνωση, ιδιαίτερα κατά τους μήνες χαμηλής ζήτησης.

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