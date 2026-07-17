Η Metlen διέσπασε την κρίσιμη αντίσταση των €42.50 - Αναμένουμε αντίδραση από τράπεζες, Viohalco

Τέταρτη συνεχόμενη αρνητική συνεδρίαση στο Euronext Athens με βασική αιτία την νέα κλιμάκωση που παρατηρείτε στην Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ & Ιράν - αλλά με την απουσία έως τώρα από τις εχθροπραξίες του Ισραήλ - συνδυασμένη με μια σχετική κούραση της επενδυτικής κοινότητας από τις non stop ΑΜΚ και placement εισηγμένων που έχουν απορροφήσει πάνω από 6 δις ευρώ τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Η αποσυμπίεση των τιμών των διυλιστηρίων - που μαζί με την ΕΥΔΑΠ είχαν κρατήσει την αγορά - σε συνδυασμό με την αναιμική πορεία των τραπεζικών τίτλων οδήγησαν τον ΓΔ χαμηλότερα των 2500 μονάδων (εβδομαδιαία απόδοση -1.5%) και σε απόσταση περίπου 100 μονάδων από τα πρόσφατα υψηλά.

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΕΛΧΑ (250 εκ.€ με τιμή διαπθεσης τα 4.20) μαζί με την αντίστοιχη του AKTOR που θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα (650+ εκ.€) θα κλείσει (;) τον κύκλο χρηματοδότησης και θα επαναφέρει και την απαιτούμενη ηρεμία στις μετοχές που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες διαδικασίες (ενδεικτικά όμιλος Viohalco, Credia, Aktor κα).

Στα θετικά της χθεσινής ημέρας η κίνηση της METLEN που μετά από πολλούς μήνες διέσπασε ανοδικά την κρίσιμη αντίσταση των 42.50€ προβληματίζοντας τους short , ενώ και οι πωλήσεις Ιουνίου (+7%) της ΜΠΕΛΑ όπως και του εξαμήνου (+4%) ξεκόλλησαν την μετοχή από τα χαμηλά έτους.

Σημαντική εξέλιξη η είσοδος της ΔΕΗ στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μέσω της συμφωνίας με την Naval Group για την συντήρηση των φρεγατών Belharra ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων εισηγμένων που βλέπουν το μέλλον και στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ενθαρρυντικά για τον τουρισμό στη χώρα τα πρόδρομα στοιχεία από την επιβατική κίνηση εξαμήνου που στα 39 αεροδρόμια (24 ΥΠΑ+ 14 Fraport+ ΔΑΑ) δείχνουν αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά +5% στα 33,9 εκ. επιβάτες παρά την συνεχιζόμενη ένταση στην ΜΑ.

Σε τεχνικό επίπεδο η βασική στήριξη παραμένει στις 2430 μονάδες με την κύρια αντίσταση στο εύρος 2530-2570 ενώ με ενδιαφέρον αναμένουμε την αντίδραση τόσο του ΔΤΡ όσο και των σηματωρών μετοχών του ομίλου Viohalco (ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, CENER).

Το χθεσινό sell off σε μετοχές τεχνολογίας συνδυαστικά με την κατακρήμνιση των ασιατικών δεικτών (Nikkei -5.2%) είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει περαιτέρω το άνοιγμα στο ΕΑ δοκιμάζοντας τις αντοχές του και την ρευστότητα που έχει παραμείνει στο σύστημα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης