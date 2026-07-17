Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Η ισπανική Deoleo, η μεγαλύτερη εταιρεία ελαιολάδου στον κόσμο, δηλώνει ότι η περίοδος πρωτοφανούς αστάθειας έχει πλέον δώσει ξεκάθαρα τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες στην αγορά, αποδίδοντας μάλιστα μέρος της αύξησης των πωλήσεων στις ΗΠΑ σε έναν μάλλον απρόσμενο παράγοντα.

«Ο εξαιρετικά περίπλοκος κύκλος της αγοράς που βιώσαμε μεταξύ 2022 και 2024, ο οποίος είχε σοβαρό αλλά προσωρινό αντίκτυπο στον κλάδο, αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν», δήλωσε μέσω email στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της Deoleo, Κριστόμπαλ Βαλδές.

Σύμφωνα με τον Βαλδές, οι ευνοϊκές βροχοπτώσεις στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια καλή παγκόσμια παραγωγή στην επόμενη συγκομιδή, ενισχύοντας έτσι μια πιο ισχυρή και ισορροπημένη παγκόσμια προσφορά.

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η παγκόσμια προσφορά ελαιολάδου ενδέχεται να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από τη μία χρονιά στην άλλη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, καθώς και οι πιέσεις από ασθένειες και εχθρούς των καλλιεργειών.

Η Deoleo, η οποία παράγει γνωστές μάρκες ελαιολάδου όπως οι Bertolli και Carbonell, είχε χαρακτηρίσει την τριετία 2022-2024 ως μία από τις δυσκολότερες περιόδους στην ιστορία του κλάδου.

Οι έντονες ξηρασίες και τα ακραία κύματα καύσωνα που έπληξαν μεγάλες περιοχές της νότιας Ευρώπης κατέστρεψαν σημαντικό μέρος της παραγωγής ελαιολάδου, οδηγώντας σε μια εντυπωσιακή εκτίναξη των τιμών που αιφνιδίασε τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου όσο και τους καταναλωτές.

Έκτοτε, οι τιμές του ελαιολάδου έχουν υποχωρήσει.

«Η σταθεροποίηση της προσφοράς προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και μας επιτρέπει να αναμένουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον τιμών. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε ανάκαμψη της παγκόσμιας οικιακής ζήτησης», δήλωσε ο Βαλδές.

Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου παγκοσμίως και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών.

Σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (EVOO) στην Ισπανία διαμορφώθηκε περίπου στα 3,9 ευρώ (4,47 δολάρια) ανά κιλό, συνεχίζοντας τη σταθερή πτωτική πορεία που καταγράφεται από τις αρχές του έτους.

Η τιμή αυτή απέχει σημαντικά από τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι χονδρικές τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είχαν εκτοξευθεί στο ιστορικό υψηλό των 9,3 ευρώ ανά κιλό.

Μπουκάλια τύπου «squeeze»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Βαλδές, ενώ οι όγκοι πωλήσεων της εταιρείας έχουν αυξηθεί στις βασικές αγορές της, αυξάνεται σταθερά και ο αριθμός των αμερικανικών νοικοκυριών που αγοράζουν ελαιόλαδο, ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατηγορίας.

Ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η εταιρεία αποδίδει μέρος της ανόδου των πωλήσεων στις ΗΠΑ στον επανασχεδιασμό της συσκευασίας των προϊόντων της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας με επίκεντρο τον καταναλωτή, καθώς επιδιώκει να διευρύνει το μερίδιό της στην αμερικανική αγορά.

«Όσον αφορά τις νέες τάσεις, πιστεύω ότι ο βασικός μοχλός της αγοράς είναι η καινοτομία που προσαρμόζεται στις σύγχρονες μαγειρικές συνήθειες, ιδιαίτερα των νεότερων καταναλωτών και όσων ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τα οφέλη του ελαιολάδου», δήλωσε ο Βαλδές.

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η άνοδος των λειτουργικών συσκευασιών με προστιθέμενη αξία. Στην πραγματικότητα, οι συσκευασίες τύπου squeeze (εύκαμπτα μπουκάλια που πιέζονται για εύκολη δοσολογία) αντιπροσωπεύουν ήδη το 40% της συνολικής ανάπτυξης της κατηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο μπουκάλι Bertolli "Dress and Drizz" της εταιρείας.