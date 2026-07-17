Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»

Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να δεσμευτεί ότι διαθέτει το «θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική παραμέλησε», στην πρώτη του ομιλία ως νέος ηγέτης των Εργατικών. Μετά την επίσημη επικύρωση της εκλογής του στο ειδικό συνέδριο της Παρασκευής, θα παρουσιάσει το όραμά του για μια κυβέρνηση που θα επιστρέψει εξουσίες στις τοπικές κοινωνίες, θα ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη και θα επιδιώξει μια πιο δίκαιη οικονομική πορεία για τη Βρετανία.

Ο Μπέρναμ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία τη Δευτέρα, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Εργατικοί επιχειρούν να ανακτήσουν τη δυναμική τους έπειτα από τη σημαντική πτώση που κατέγραψαν στις δημοσκοπήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Παρότι απολαμβάνει τη στήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των βουλευτών του κόμματος, η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό των Εργατικών.

Στην ομιλία του ο νέος ηγέτης αναμένεται να υποστηρίξει ότι η χώρα ακολούθησε λανθασμένη πορεία από τη δεκαετία του 1980, όταν –όπως θα επισημάνει– η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε στο Γουέστμινστερ και η οικονομική ισχύς μεταφέρθηκε σε ιδιωτικά συμφέροντα. Θα κάνει λόγο για ανάγκη μιας «νέας πορείας» ύστερα από τέσσερις δεκαετίες του ίδιου μοντέλου, προαναγγέλλοντας ένα «αυθεντικά Εργατικό» πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης, επανεκβιομηχάνισης, μεγαλύτερου δημόσιου ελέγχου και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, το νέο επιτελείο της Ντάουνινγκ Στριτ διαμορφώνεται με συνδυασμό συνέχειας και νέων προσώπων. Αρκετοί βασικοί συνεργάτες του Στάρμερ παραμένουν στις θέσεις τους, μεταξύ αυτών ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ και ο επιχειρηματικός σύμβουλος Βαρούν Τσάντρα, ενώ νέος προσωπάρχης αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Τζέιμς Πέρνελ. Στόχος, σύμφωνα με συνεργάτες του Μπέρναμ, είναι η σταθερότητα στη λειτουργία της κυβέρνησης, χωρίς όμως να εγκαταλειφθεί η υπόσχεση για βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Οι πρώτες κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένονται αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και θα επικεντρωθούν στην ενέργεια, το νερό και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η επαναφορά των εταιρειών ύδρευσης, όπως η Thames Water, σε δημόσιο ή συνεταιριστικό καθεστώς, με συμμετοχή εργαζομένων και τοπικών αρχών στη διοίκησή τους. Εξετάζονται επίσης μέτρα για τη μείωση του στεγαστικού κόστους, όπως ενδεχόμενο πάγωμα των ενοικίων στον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες ότι ο Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει περισσότερες γεωτρήσεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα προκαλούν αντιδράσεις στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, παρότι διαμηνύει ότι δεν θα εκδώσει νέες άδειες εξόρυξης, όπως προβλέπει το προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών. Οι οριστικές αποφάσεις για μεγάλα έργα, όπως τα κοιτάσματα Rosebank και Jackdaw, θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.