ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»
Ειδήσεις
11:00 - 17 Ιουλ 2026

Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να δεσμευτεί ότι διαθέτει το «θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική παραμέλησε», στην πρώτη του ομιλία ως νέος ηγέτης των Εργατικών. Μετά την επίσημη επικύρωση της εκλογής του στο ειδικό συνέδριο της Παρασκευής, θα παρουσιάσει το όραμά του για μια κυβέρνηση που θα επιστρέψει εξουσίες στις τοπικές κοινωνίες, θα ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη και θα επιδιώξει μια πιο δίκαιη οικονομική πορεία για τη Βρετανία.

Ο Μπέρναμ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία τη Δευτέρα, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Εργατικοί επιχειρούν να ανακτήσουν τη δυναμική τους έπειτα από τη σημαντική πτώση που κατέγραψαν στις δημοσκοπήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Παρότι απολαμβάνει τη στήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των βουλευτών του κόμματος, η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στο εσωτερικό των Εργατικών.

Στην ομιλία του ο νέος ηγέτης αναμένεται να υποστηρίξει ότι η χώρα ακολούθησε λανθασμένη πορεία από τη δεκαετία του 1980, όταν –όπως θα επισημάνει– η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε στο Γουέστμινστερ και η οικονομική ισχύς μεταφέρθηκε σε ιδιωτικά συμφέροντα. Θα κάνει λόγο για ανάγκη μιας «νέας πορείας» ύστερα από τέσσερις δεκαετίες του ίδιου μοντέλου, προαναγγέλλοντας ένα «αυθεντικά Εργατικό» πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης, επανεκβιομηχάνισης, μεγαλύτερου δημόσιου ελέγχου και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, το νέο επιτελείο της Ντάουνινγκ Στριτ διαμορφώνεται με συνδυασμό συνέχειας και νέων προσώπων. Αρκετοί βασικοί συνεργάτες του Στάρμερ παραμένουν στις θέσεις τους, μεταξύ αυτών ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ και ο επιχειρηματικός σύμβουλος Βαρούν Τσάντρα, ενώ νέος προσωπάρχης αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Τζέιμς Πέρνελ. Στόχος, σύμφωνα με συνεργάτες του Μπέρναμ, είναι η σταθερότητα στη λειτουργία της κυβέρνησης, χωρίς όμως να εγκαταλειφθεί η υπόσχεση για βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Οι πρώτες κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναμένονται αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και θα επικεντρωθούν στην ενέργεια, το νερό και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η επαναφορά των εταιρειών ύδρευσης, όπως η Thames Water, σε δημόσιο ή συνεταιριστικό καθεστώς, με συμμετοχή εργαζομένων και τοπικών αρχών στη διοίκησή τους. Εξετάζονται επίσης μέτρα για τη μείωση του στεγαστικού κόστους, όπως ενδεχόμενο πάγωμα των ενοικίων στον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες ότι ο Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει περισσότερες γεωτρήσεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα προκαλούν αντιδράσεις στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, παρότι διαμηνύει ότι δεν θα εκδώσει νέες άδειες εξόρυξης, όπως προβλέπει το προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών. Οι οριστικές αποφάσεις για μεγάλα έργα, όπως τα κοιτάσματα Rosebank και Jackdaw, θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Πολιτική

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο
Ειδήσεις

Βρετανία: Έρευνα σε βάρος του TikTok για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη
Ειδήσεις

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:00

Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»

Αναλύσεις
17/07/2026 - 10:58

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 10:49

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Πολιτική
17/07/2026 - 10:31

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:28

Politico: Η Google θα ενισχύσει «άθελά της» τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:19

Τραμπ: Κατηγορεί την Κίνα για ανάμειξη στις εκλογές του 2020 – Τι δείχνουν τα έγγραφα

Οικονομία
17/07/2026 - 10:09

Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε ΑΕΙ

Πολιτική
17/07/2026 - 10:07

Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη

Ναυτιλία
17/07/2026 - 09:59

Συνάντηση Μαρκόπουλου-Ξενοκώστα για το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 09:51

AKTOR – Motor Oil: Η στρατηγική συμμαχία και τα νέα δεδομένα

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 09:46

ElvalΗalcor: Αντλεί €250 εκατ. από την AMK - Στα €4,2 ευρώ η τιμή για τις νέες μετοχές

Οικονομία
17/07/2026 - 09:41

Διακοπές με επιδότηση έως €600: Οι αλλαγές-κλειδιά στον νέο κύκλο του «Τουρισμός για Όλους»

Ανεμοδείκτης
17/07/2026 - 09:37

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή διώκονται μόνο τέσσερις;

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 09:36

Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street

Ανεμοδείκτης
17/07/2026 - 09:30

Μητσοτάκης: Αυτοπεποίθηση ή πολιτική αγωνία;

Ειδήσεις
17/07/2026 - 09:23

Τετελεσμένα επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα με νέο σύστημα παρακολούθησης πλοίων στα Κατεχόμενα

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 09:20

Η Metlen διέσπασε την κρίσιμη αντίσταση των €42.50 - Αναμένουμε αντίδραση από τράπεζες, Viohalco

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ