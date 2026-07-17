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ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή διώκονται μόνο τέσσερις;
Ανεμοδείκτης
09:37 - 17 Ιουλ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή διώκονται μόνο τέσσερις;

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, αλλά η κυβέρνηση εμφανίζεται σχεδόν θριαμβεύτρια επειδή άλλες υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν.

Και το πιο παράδοξο: αφού δεν κατηγορούνται όλοι, η αντιπολίτευση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.

Οι τέσσερις, ασφαλώς, είναι αθώοι μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Όμως το τεκμήριο αθωότητας δεν αποτελεί πιστοποιητικό σωστής διακυβέρνησης. Το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων δεν εξαφανίζεται επειδή περιορίστηκε ο αριθμός των κατηγορουμένων.

Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποιος κέρδισε την επικοινωνιακή μάχη. Θέλουν να μάθουν ποιος πήρε τα χρήματα, με ποιον τρόπο και ποιος του το επέτρεψε ή και τον βοήθησε.

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