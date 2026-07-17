Τετελεσμένα επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα με νέο σύστημα παρακολούθησης πλοίων στα Κατεχόμενα

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Abdulkadir Uraloğlu δήλωσε ότι το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας στις υποτιθέμενες «θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της ΤΔΒΚ», επαναλαμβάνοντας τη ρητορική της «Γαλάζιας Πατρίδας». Πρόκειται για διατύπωση που στερείται οποιασδήποτε διεθνούς νομικής βάσης, καθώς το ψευδοκράτος δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με τις τουρκικές ανακοινώσεις, το έργο περιλαμβάνει κέντρο ελέγχου στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, σταθμούς επιτήρησης, συστήματα AIS, ραντάρ και διασύνδεση με το κέντρο επιχειρήσεων της Μερσίνης, παρέχοντας δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Πέρα όμως από την τεχνολογική του διάσταση, το έργο έχει σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η επιλογή της 20ής Ιουλίου, επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, σε συνδυασμό με τις αναφορές σε «θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας» του ψευδοκράτους και στην «Γαλάζια Πατρίδα», καταδεικνύουν την προσπάθεια της Άγκυρας να παγιώσει νέα τετελεσμένα και να ενισχύσει τις παράνομες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.