Το άτυπο ντιμπέιτ Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που ευνοούν την πρόβλεψη ότι η εφετινή ΔΕΘ θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον από όλες τις προηγούμενες, τουλάχιστον των τελευταίων έξι-επτά ετών.

Αυτό προκύπτει όμως όχι τόσο από τα όσα αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού τα περισσότερα είναι ήδη γνωστά, έχουν προεξοφληθεί και απλώς θα απομένει να διαπιστωθεί αν θα επαρκούν για να προσφέρουν μία νέα δυναμική στην κυβέρνηση ή θα περάσουν (πολιτικά) «στο ντούκου».

Το ενδιαφέρον λοιπόν εντοπίζεται μάλλον σε άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και ότι μία ημέρα προτού μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο Βελλίδειο (6/9), θα έχει μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, περιγράφοντας, όπως διακινείται, την πρότασή του για την Ελλάδα του… 2030. Κάπως έτσι, το προσεχές ΣΚ στη Θεσσαλονίκη μοιάζει με ένα άτυπο ντιμπέιτ Μητσοτάκη – Τσίπρα από τα παλιά και μένει να φανεί αν υπάρχουν καινούργια στοιχεία και δεδομένα σε αυτό…