Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες από πυροσβέστες στο πεδίο, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κοντά στην είσοδο του οικισμού Ζάχουλη, επί της επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου.

Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell. Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του ενώ γίνονται έρευνες για το πλήρωμα του δεύτερου. {https://exchange.glomex.com/video/v-dkeili14mfup?integrationId=eexbs1jkg0kofln} {https://exchange.glomex.com/video/v-dkehk5ejz79d?integrationId=eexbs1jkg0kofln} Η στιγμή της σύγκρουσης {https://exchange.glomex.com/video/v-dkei2u1po35l?integrationId=eexbs1jkg0kofln} ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.