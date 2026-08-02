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Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά
Ειδήσεις
11:48 - 02 Αυγ 2026

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Reporter.gr Newsroom
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Ανεξέλεγκτο παραμένει το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να κατευθύνται στα Μέγαρα. Νέα μεγάλη φωτιά ξέσπασε και στην Κεφαλονιά αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Στην Κεφαλονιά, το 112 έχει ηχήσει τουλάχιστον 6 φορές στο νησί με διαδοχικές εντολές εκκένωσης για Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα.

Σε πλήρη εξέλιξη και η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες πια να κατευθύνονται από τη μια πλευρά προς Άγιο Νεκτάριο - Αγία Παρασκευή και από την άλλη προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι Μεγάρων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dke87e3slyyp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μπαράζ 112 για εκκενώσεις στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τις περιοχές: Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Κανδήλι και Αγία Σκέπη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dke80bdexlld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dke7j3eq48ax?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkeajdqkvx3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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