Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά, το 112 έχει ηχήσει τουλάχιστον 6 φορές στο νησί με διαδοχικές εντολές εκκένωσης για Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελειό, Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα.
Σε πλήρη εξέλιξη και η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες πια να κατευθύνονται από τη μια πλευρά προς Άγιο Νεκτάριο - Αγία Παρασκευή και από την άλλη προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι Μεγάρων.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dke87e3slyyp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Μπαράζ 112 για εκκενώσεις στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τις περιοχές: Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Κανδήλι και Αγία Σκέπη.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dke80bdexlld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dke7j3eq48ax?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkeajdqkvx3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}