Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (1/8) τίθεται ξανά σε ισχύ η ελεύθερη πρόσβαση στον Λόφο του Λυκαβηττού, καθώς αίρεται η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων που είχε επιβληθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων.

Την Κυριακή (2/8), όλοι οι λόφοι του Δήμου Αθηναίων θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό, με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες να διατηρούν αυξημένα μέτρα επιτήρησης για προληπτικούς λόγους.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα εξακολουθήσει να παραμένει κλειστός.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την επίσκεψή τους στους χώρους πρασίνου, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.