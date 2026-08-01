Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Την Κυριακή (2/8), όλοι οι λόφοι του Δήμου Αθηναίων θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό, με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες να διατηρούν αυξημένα μέτρα επιτήρησης για προληπτικούς λόγους.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα εξακολουθήσει να παραμένει κλειστός.
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την επίσκεψή τους στους χώρους πρασίνου, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.