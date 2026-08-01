Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε σήμερα (1/8) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ότι ενώ είναι σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα και συντελείται καταστροφή περιουσιών και φυσικού πλούτου, οφείλουμε να «να είμαστε κοντά στους πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και στους πολίτες που δοκιμάζονται και καταστρέφονται οι περιουσίες τους. Το κράτος οφείλει να σταθεί αρωγός».

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Real FM, ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιλέγει τη στιγμή της καταστροφής να ασκήσει κριτική, ωστόσο στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου θύμισε ότι είχε επισημανθεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου η υποστελέχωση στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και η επιλογή του υπουργείου οι δασοκομάντος να μετακινούνται και να υπηρετούν σε άλλες περιοχές από αυτές που ζουν.

«Στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης πρέπει να χαράσσουμε πολιτικές με όρους ανθεκτικότητας και προνοητικότητας», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την επιλογή της ΕΛΑΣ ανήμερα των πυρκαγιών να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά των κομμάτων, ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «μας προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη ότι η ΕΛΑΣ αποφάσισε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. Αποφάσισε στην ουσία να κάνει ένα μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε, δηλαδή, ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί για να καλύψει το δήθεν κενό αντιπολίτευσης, να κάνει μια light αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε πολλά σημεία να υπάρχει πλήρης συμφωνία μαζί της. Εδώ βλέπουμε στα θέματα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, της αποτυχημένης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, των συντάξεων, του νόμου Κατρούγκαλου, των κόκκινων δανείων και στην εξωτερική πολιτική, το κόμμα ΕΛΑΣ επιλέγει συνειδητά να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ασκούμενες πολιτικές και να θεωρεί σαν αντίπαλό του το ΠΑΣΟΚ. Με έκπληξη βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ασχολείται απλά και μόνο με το πώς θα πλήττει το ΠΑΣΟΚ».

«Δεν είναι αντίπαλος μας η ΕΛΑΣ αλλά η Νέα Δημοκρατία . Ο αγώνας μας έχει ένα μέτωπο τη Νέα Δημοκρατία» συμπλήρωσε.

Συνέχισε αντιπαραβάλλοντας υποδείγματα πολιτικής στάσης μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού της ΕΛΑΣ:

«Έχουμε μια κριτική που αφορά στα χρέη των κομμάτων. Ποια είναι η κεντρική μας διαφορά; Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν “γέννησε” τα χρέη, δεν τα δημιούργησε. Ήταν ένα απλός στέλεχος, ένα νέος άνθρωπος. Αποφάσισε όμως να ρυθμίσει τα χρέη του ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξης Τσίπρας ενώ ήταν αρχηγός κόμματος όταν “γεννήθηκαν” χρέη σε εργαζομένους στα κομματικά έντυπα, όχι μόνο δεν τα ρύθμισε, αλλά επέλεξε να φύγει από το κόμμα του και να τους πετάξει σαν βαρίδια. Ο κ. Τσίπρας ο οποίος επέλεξε απλά να κρυφτεί από τα προβλήματα που γέννησε και να πετάξει σαν βαρίδια τους εργαζομένους και τους πρώην συντρόφους του, είναι συνεπής και καθαρή αυτή η στάση;»

Και επιπλέον έκανε λόγο για βαθιά πολιτική υποκρισία του κ. Τσίπρα, «όταν πολλοί στενοί συνεργάτες του, είναι οι πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ την επίμαχη περίοδο, γιατί δεν τους ρωτάει πώς γεννήθηκαν τα χρέη αυτά, τα οποία σήμερα έχουν ρυθμιστεί; Ο Ανδρουλάκης τα δημιούργησε τα χρέη αυτά; Όταν έχεις να σε πλαισιώνουν -από τα 20 στελέχη τα οποία εμφανίζονται δημόσια, τα 10 είναι πρώην υποψήφιοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές με το ΠΑΣΟΚ, τότε δεν τους πείραζαν τα χρέη που έχει το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ έχει μία διαφάνεια, αυτή είναι η διαφορά. Όλοι ξέρουν που οφείλει. Και πράγματι, το ζήτημα των χρεών των κομμάτων είναι υπαρκτό. Είχε συνηθίσει το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα δανείζονταν ανάλογα με τα ποσοστά που είχαν. Το ΠΑΣΟΚ μετά έχει πολύ μεγάλη μείωση, με αποτέλεσμα να έχει μία αδυναμία και έπρεπε να ρυθμίσει. Προφανώς και δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο μοντέλο εκείνο της δανειοδότησης των κομμάτων με βάση τα ποσοστά, ήταν ένα λάθος μοντέλο. Γι’ αυτόν τον λόγο το ΠΑΣΟΚ από το 2010 και μετά δεν έχει δανειστεί ούτε μισό ευρώ».

Ο Κ. Τσουκαλάς επανέφερε το ζήτημα ποιος χρηματοδοτεί την ΕΛΑΣ, όταν όπως είπε «χωρίς γυαλιά βλέπει ο καθένας τις καμπάνιες που κάνει το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ και η διαφορά αντιλαμβάνεστε είναι εκκωφαντική. Το ΠΑΣΟΚ, κόμμα με κρατική χρηματοδότηση, δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει καμπάνια αντίστοιχων εξόδων με την ΕΛΑΣ. Άρα εδώ μπαίνουν και ζητήματα χρηματοδότησης, που πρέπει να απαντηθούν».

Σχολιάζοντας πρόταση του κόμματος ΕΛΑΣ να παρακρατούν οι τράπεζες το 80% της κρατικής χρηματοδότησης σε περίπτωση χρεών, «όπως γίνεται με όλους τους πολίτες», ανέφερε:

«Θέση του κόμματος ΕΛΑΣ είναι αν γίνει κυβέρνηση κάποτε, θα ζητά το 80% από τους πολίτες για τα δάνειά τους; Αυτό είναι αποκαλυπτικό.

Ήξερα ότι έχουν μία πρόταση για τα κόκκινα δάνεια που είναι κομμένη και ραμμένη για τα funds και μοιάζει με την πρόταση της κυβέρνησης, αλλά δεν περίμενα να το λένε και τόσο ωμά. Έχουν προτείνει, αν έχετε δει, να υπάρχει ένας φορέας όπου τα funds εθελοντικά και αν θέλουν, θα δίνουν τα δάνεια αφού πάρουν όλα τα λεφτά που έχουν στο business plan τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί για ένα κόμμα της Αριστεράς είναι τόσο σημαντική η διασφάλιση των συμφερόντων των funds; Εμείς λέμε καθαρά, προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε κανόνες στα funds. Εμείς λέμε, όχι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε, όχι ξέφραγο αμπέλι η αγορά δανείων. Εμείς είμαστε με τους δανειολήπτες, δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις».

Κλείνοντας ο Εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε στην εμφάνιση του υπουργού Υγείας σε περιοδεία στη Λήμνο φορώντας γυαλιά-κάμερα.

«Ο κ. Γεωργιάδης ενώ προχθές έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς παράνομα να παρακολουθεί με αυτά τα γυαλιά που φορά, τελικά χθες το τερμάτισε. Άλλαξε γραμμή μόνος του και είπε “θα κυκλοφορώ με αυτά, θα καταγράφω” και σε λίγο θα μας πει ότι θα συλλαμβάνει κιόλας και θα απονέμει δικαιοσύνη. Θα έλεγα ότι διάβαζε πολλά κόμικς μικρός. Nομίζει ότι είναι αυτόκλητος τιμωρός ή ο δικαστής Ντρεντ από το ομώνυμο κόμικ. Αν θυμάστε και αυτός φορούσε μια μάσκα με ειδικά γυαλιά», κατέληξε.