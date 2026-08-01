NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Καθώς ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν εισέρχεται στον έκτο μήνα του, στις ΗΠΑ εντείνονται οι ανησυχίες για τη μείωση των αποθεμάτων οπλισμού, την αύξηση των απωλειών και τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει αυτές τις ανησυχίες, παρότι επιδιώκει μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί εμφανίζονται ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με τον πόλεμο.

Στον αντίποδα μάλιστα, έχει υποστηρίξει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους στρατιωτικούς πόρους των ΗΠΑ, έχει υπερασπιστεί τον αριθμό των νεκρών συγκρίνοντάς τον με προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και έχει «πανηγυρίσει» τις ημερήσιες πτώσεις των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, οι New York Times προχώρησαν σε fact-checking (επαλήθευση γεγονότων) προκειμένου να ελέγξουν την ακρίβεια ορισμένων από τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Αναφορικά με την επάρκεια των πυρομαχικών

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την περασμένη Δευτέρα (27/7) ότι:

«Έχουμε πολλά πυρομαχικά, διαφόρων τύπων. Ξέρετε, ο Μπάιντεν έδωσε πολλά στην Ουκρανία και τώρα αναπληρώνουμε αυτά τα αποθέματα, αλλά έχουμε πολλά. Έχουμε επίσης πολλά από τα μεσαίας κατηγορίας όπλα· δηλαδή περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσαμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε, ό,τι κι αν συμβεί. Έχουμε πολλά. Θα ήθελα να έχουμε ακόμη περισσότερα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ο Μπάιντεν έδωσε τόσο πολλά στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τους New York Times, οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι παραπλανητικές (misleading).

Τόσο, οι ίδιοι, όσο και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει σημαντικά τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε αυτές τις ανησυχίες, αποδίδοντας την ευθύνη στη στρατιωτική βοήθεια που παρείχε η κυβέρνηση Μπάιντεν στην Ουκρανία.

Όπως υποστηρίζουν, ο Τραμπ έχει δίκιο όταν λέει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν απέστειλε στην Ουκρανία τεράστιες ποσότητες στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών, γεγονός που μείωσε τα αμερικανικά αποθέματα. Παρ’ όλα αυτά όμως, αυτές οι μεταφορές συνέβαλαν μόνο σε μικρό βαθμό στα σημερινά προβλήματα του οπλοστασίου του Πενταγώνου, καθώς στον πόλεμο με το Ιράν χρησιμοποιούνται διαφορετικά οπλικά συστήματα.

Τα ακριβή στοιχεία για τα αποθέματα και τα όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν δημοσιοποιούνται. Όμως, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Πενταγώνου από τον Ιανουάριο του 2025, η κυβέρνηση Μπάιντεν παρέδωσε στην Ουκρανία περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη στρατιωτικού εξοπλισμού από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα, το Φεβρουάριο του 2022.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτού του εξοπλισμού αφορούσε χερσαίες επιχειρήσεις και δεν ήταν κρίσιμης σημασίας για τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Μαρκ Φ. Κάνσιαν, απόστρατο συνταγματάρχη των Πεζοναυτών και ειδικό σε θέματα χρηματοδότησης πολέμων και προμηθειών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), ερευνητικό οργανισμό με έδρα την Ουάσιγκτον.

Για παράδειγμα, η κυβέρνηση Μπάιντεν προμήθευσε την Ουκρανία με χιλιάδες τεθωρακισμένα οχήματα, φορτηγά και άρματα μάχης, αντιαρματικά όπλα όπως οι πύραυλοι Javelin και TOW, συστήματα όλμων, πυροβολικό και εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού.

Αντίθετα, ο πόλεμος στο Ιράν διεξάγεται κυρίως στον αέρα. Η κυβέρνηση Τραμπ, μέλη του Κογκρέσου και ανεξάρτητοι στρατιωτικοί αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων άλλων τύπων οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και άλλων μέσων ενημέρωσης, καθώς και με υπολογισμούς του συνταγματάρχη Κάνσιαν, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει πρόσφατα:

1.200 πυραύλους Patriot κατά πυραύλων cruise από συνολικό απόθεμα 2.330.

Περισσότερους από 1.000 πυραύλους cruise Tomahawk από σύνολο 3.000.

Περισσότερους από 1.100 πυραύλους Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) από σύνολο 4.400.

40 έως 70 πυραύλους Precision Strike Missile από συνολικό απόθεμα 90.

130 έως 250 πυραύλους SM-3 από σύνολο 410.

90 έως 370 πυραύλους SM-6 από σύνολο 1.160.

190 έως 290 πυραύλους του συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) από συνολικό απόθεμα 360.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παραχωρήσει στην Ουκρανία μόνο λίγα από τα παραπάνω οπλικά συστήματα και πυρομαχικά, όπως περίπου 600 πυραύλους Patriot. Άλλος εναέριος εξοπλισμός που παραδόθηκε περιλάμβανε συστήματα αεράμυνας μικρού βεληνεκούς, όπως περισσότερους από 3.000 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger.

Από την άλλη πλευρά, η Wall Street Journal είχε αναφέρει ήδη από τον Αύγουστο του 2022 ότι ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούσαν πως, μετά τις αποστολές στην Ουκρανία, τα αποθέματα βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μειωθεί σε «ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα».

Σημειώνεται ότι το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε μέρος της χρηματοδότησης που ενέκρινε το Κογκρέσο το 2024 για να αντικαταστήσει μέρος του εξοπλισμού που είχε παραχωρηθεί στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Javelin και Stinger, πυρομαχικών των 155 χιλιοστών και τεθωρακισμένων οχημάτων. Αυτά τα συστήματα, ωστόσο, δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στον πόλεμο με το Ιράν.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπερασπίστηκε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, επικαλούμενη τα δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία επί κυβέρνησης Μπάιντεν, καθώς και ένα πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που καθιστά δυσκολότερη τη χρήση υλικών προερχόμενων από αντίπαλες χώρες, όπως η Κίνα και η Ρωσία, από τις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες.

Για τις τιμές του πετρελαίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει επίσης την περασμένη Δευτέρα (27/7) ότι «το πετρέλαιο έπεσε πάρα πολύ σήμερα».

Όπως επισημαίνουν, οι New York Times, η συγκεκριμένη δήλωση χρειάζεται να τοποθετηθεί σε ένα πρόσθετο πλαίσιο.

Είναι αλήθεια ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα, όταν έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις ο Τραμπ, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είχαν προσωρινά σταματήσει.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές και ιδιαίτερα ευμετάβλητες σε σύγκριση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η τιμή του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε σχεδόν κατά 9% τη Δευτέρα, κλείνοντας στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκε περισσότερο από 7%, κλείνοντας σχεδόν στα 83 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, οι τιμές υπόκεινται σε έντονες διακυμάνσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ την Τετάρτη σημείωσαν νέα άνοδο, υπερβαίνοντας προσωρινά τα 91 δολάρια.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, το Φεβρουάριο, η τιμή του Brent βρισκόταν στα 72 δολάρια το βαρέλι. Επομένως, παρότι η τιμή της Δευτέρας ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα, εξακολουθούσε να είναι περίπου 20% υψηλότερη από ό,τι πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να αναφερθεί στη συγκεκριμένη ημερήσια πτώση, προσθέτοντας ότι οι τιμές θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Για τις αμερικανικές απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου

Οι αριθμοί των νεκρών που εμφανίζονται στο διάγραμμα το οποίο δημοσίευσε ο Τραμπ τον Ιούλιο είναι σε γενικές γραμμές ακριβείς, αν και ορισμένοι δεν είναι απολύτως ακριβείς.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι συγκρίνει περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δικής του προεδρίας με μεγάλους πολέμους που διήρκεσαν δεκαετίες και εκτυλίχθηκαν επί διαδοχικών κυβερνήσεων.

Επιπλέον, το διάγραμμά του παραλείπει δεκάδες άλλους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, πέρα από τις δύο συγκρούσεις που αναφέρονται.

Πιο συγκεκριμένα, στο διάγραμμα που δημοσίευσε ο Τραμπ καταγράφονται 2.000 νεκροί στον πόλεμο του Αφγανιστάν και 4.600 στον πόλεμο του Ιράκ. Παρ’ όλα αυτά όμως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πενταγώνου, οι απώλειες στην πρώτη φάση του πολέμου στο Αφγανιστάν ανήλθαν σε 2.350 στρατιωτικούς, ενώ στον πόλεμο του Ιράκ σε 4.418.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί και κανένας κατά τη μονοήμερη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο. Τα στοιχεία αυτά έχουν επιβεβαιωθεί από το Πεντάγωνο. (Περισσότεροι από 600 στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στο Ιράν και επτά στη Βενεζουέλα).

Επιπλέον, δύο στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στη Συρία το Δεκέμβριο του 2025.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης καταγράψει περισσότερους από 60 θανάτους μεταξύ του 2017 και του 2020 στο Αφγανιστάν και σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αρκετές περιορισμένης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επί των προκατόχων του Τραμπ είχαν επίσης πολύ μικρό αριθμό απωλειών.

Για παράδειγμα, η πολυεθνική ναυτική επιχείρηση Operation Prosperity Guardian, η οποία ξεκίνησε το 2023 με στόχο την αποτροπή επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν είχε καμία απώλεια Αμερικανών στρατιωτικών σε μάχη (αν και τουλάχιστον ένας στρατιωτικός έχασε τη ζωή του σε περιστατικό που δεν σχετιζόταν με μάχη).

Αντίστοιχα, κατά τους βομβαρδισμούς του Κοσσυφοπεδίου το 1999 δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις, αν και δύο σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το ελικόπτερό τους.