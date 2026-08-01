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Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού
Ειδήσεις
18:00 - 01 Αυγ 2026

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Reporter.gr Newsroom
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Δύο ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποίησε σήμερα (1/8) το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο Παλαιστίνιοι, ενώ παράλληλα καταστράφηκαν δύο αποθήκες φαρμακευτικού υλικού κοντά σε νοσοκομείο.

Να σημειωθεί ότι οι νέες αυτές επιθέσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας σχετικά με το κατά πόσο το Ισραήλ θα αποδεχθεί συμφωνία που έχει επιτευχθεί με τη Χαμάς και αφορά τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας, έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι οι στόχοι της επιχείρησης ήταν μέλη της Χαμάς, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση.

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