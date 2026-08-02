Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Η ηλεκτροκίνηση ενθουσιάζει τόσο με τα νέα μοντέλα όσο και με τις τεχνολογίες που εφαρμόζουν. Πλέον, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ταχυφορτιστή επαναφορτίζει την μπαταρία του σε χρόνο ρεκόρ, με τους πελάτες να «πατάνε γκάζι» χωρίς το άγχος της αναζήτησης φορτιστή. Σε αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα ο χρόνος φόρτισης έχει απομειωθεί ακόμα και στα 15 λεπτά.

Στην ταχύτητα φόρτισης έχουν συμβάλει τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαθέτουν σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες επιταχύνουν τη φόρτιση από το 10% μέχρι το 80%.Η ταχυφόρτιση 10% – 80% είναι η πιο δημοφιλής που ανακοινώνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όντας ένα μέτρο σύγκρισης από μοντέλο σε μοντέλο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Σε μια εποχή, στην οποία οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, το πραγματικό κόστος των μετακινήσεων ανεβαίνει κατακόρυφα. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης στις καθημερινές και όχι μόνο μετακινήσεις, ενώ παράλληλα έχουν και αισθητά μειωμένες ανάγκες συντήρησης.

H Mustang Mach-E άνοιξε τον δρόμo και με την μετέπειτα προσθήκη των Explorer, Capri και Puma Gen-E προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη της ηλεκτροκίνησης σε επίπεδο κόστους. Ειδικότερα, το νέο Puma Gen-E πρωτοπορεί με την κορυφαία αποδοτικότητά του. Μέσα σε αστικό περιβάλλον μπορεί να διανύσει έως και 523 χλμ. με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ενώ σε μεικτές συνθήκες εξασφαλίζει μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 kWh/100 χλμ. προσφέροντας στον ιδιοκτήτη του οικονομική μετακίνηση με κόστος €2,6/100 χλμ.

Παράλληλα, στην πολυσυλλεκτική γκάμα εκδόσεων των νέων Explorer και Capri, οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολικά κορυφαία αποδοτικότητα τους. Οι εκδόσεις Εκτεταμένης Χωρητικότητας εξασφαλίζουν αυτονομία έως 602 χλμ. για το Explorer και 627 χλμ. για το Capri, με κατανάλωση 15,8 kWh/100 και 15 kWh/100 χλμ. αντίστοιχα, που μεταφράζεται σε μετακίνηση με κόστος μόλις 3,2 και €3/100 χλμ., αντίστοιχα.

Στην Ευρώπη, τα νέα κινέζικα μοντέλα δίνουν τα… ρέστα τους, με συγκεκριμένες φίρμες να έχουν εδραιωθεί στην συνείδηση του κοινού, αν και ακόμη είναι νωρίς να δημιουργήσουν «στέρεες» σχέσεις με τους αγοραστές, όντας η πρώτη γενιά που επενδύει σε μοντέλα από την Άπω Ανατολή.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Οι Έλληνες αγοραστές καινούργιου αυτοκινήτου συνεχίζουν να ποντάρουν στα μικρά ή μικρομεσαία SUV, τα υβριδικά και τις προτάσεις που κοστίζουν από 20 – 25 χιλιάδες ευρώ. Σαφώς, γύρισαν ακόμη περισσότερο την πλάτη τους στις εκδόσεις βενζίνης και εξαφάνισαν από τα «γούστα» τους τον παλιό τους έρωτα, τα ντίζελ· ενώ με «όχημα» τις επιδοτήσεις, η αγορά των ηλεκτρικών ανέβασε κι άλλο τα ποσοστά της.

Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια έχουν αγκαλιάσει συγκεκριμένες φίρμες, τις οποίες δεν προδίδουν, όπως αποδεικνύουν και τα τελευταία στοιχεία της αγοράς.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΌΛΗΣ

Στην κατηγορία Α, γνωστή και ως «αυτοκίνητα πόλης», την παράσταση έκλεψαν τα μοντέλα των Κορεατών κατασκευαστών, Ιταλών και Ιαπώνων. Άξιο αναφοράς ότι η ζυγαριά στις πωλήσεις και τον τρόπο απόκτησης στράφηκε στη λύση αγοράς μέσω leasing όπου έξι στους δέκα προτίμησαν τη χρονομίσθωση, ενώ συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο η αγορά μέσω της λιανικής. Όσον αφορά τις αγορές με επίκεντρο το καύσιμο το 49,9% προτίμησε ένα υβριδικό μοντέλο ενώ η δεύτερη προτίμηση αφορούσε τα μοντέλα με κινητήρα βενζίνης (με ποσοστό 28,5%).

Σαφώς, η ανερχόμενη κατηγορία είναι αυτή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η συγκεκριμένη αγορά ενισχύεται από το κρατικό μπόνους «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» για το οποίο δόθηκε παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2026. Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά από ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως και ηλεκτρικά ποδήλατα. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ποσά επιδότησης, η αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου επιδοτούνται με €3.000 για ΛΤΠΦ (Λιανική τιμή προ φόρων) έως €50.000. Επίσης, παρέχεται επιβράβευση απόσυρσης αυτοκινήτου με €1.500 και επιδότηση αγοράς

έξυπνου φορτιστή €400 και επιπλέον επιδότηση €1000 για αγορά αυτοκινήτου από ΑΜΕΑ.

E-CAR

Τα μικρά αυτοκίνητα μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος στην αγορά αυτοκινήτου, όμως στην ελληνική αγορά υπάρχουν προτάσεις σε αυτή την κατηγορία που αποτελούν δέλεαρ για τους υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε εκδόσεις με κριτήριο το κόστος κτήσης. Εδώ, τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν τα νέα, μικρά ηλεκτρικά μοντέλα του

Ομίλου Stellantis και της VW. Συγκεκριμένα, η Stellantis πρόκειται να λανσάρει μια νέα σειρά μικρών, χαμηλού κόστους, πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γνωστών ως «E-Car», για να αναζωογονήσει την αγορά οχημάτων εισαγωγικού επιπέδου στην Ευρώπη. Η παραγωγή αυτών των οικονομικά προσιτών συμπαγών ηλεκτρικών οχημάτων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Pomigliano d’Arco στην Ιταλία , με τιμή-στόχο περίπου €15.000.

Το E-Car αντιπροσωπεύει τα ευρωπαϊκά, ηλεκτρικά και περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα. Αυτή η κατηγορία που θα παραχθεί στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους, έχει αναγνωριστεί από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που με τη σειρά της θα ενισχύσει τις θέσεις εργασίας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό και την κατασκευή, διαδραματίζοντας παράλληλα ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της

ευρύτερης υιοθέτησης πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων για βολική, καθημερινή, αστική κινητικότητα.

Αυτή η στρατηγική κίνηση στοχεύει στην αναζωογόνηση της κατηγορίας των αυτοκινήτων χαμηλού κόστους από πολλούς κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν στραφεί προς μεγαλύτερα, ακριβότερα μοντέλα, λόγω του αυξανόμενου κόστους ηλεκτροκίνησης και των κανονισμών ασφαλείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, σχολίασε: «Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια ιδέα που είναι βαθιά ριζωμένη στο ευρωπαϊκό DNA της Stellantis. Οι πελάτες μας ζητούν τη αναβίωση μικρών, κομψών οχημάτων, που θα παράγονται με υπερηφάνεια στην Ευρώπη».

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ CONTINENTAL

Kι επειδή οι διακρίσεις κάνουν τη διαφορά στον κόσμο του αυτοκινήτου, η Continental ανακηρύχθηκε για ακόμη μία χρονιά «Tire Manufacturer of the Year» (Κατασκευαστής ελαστικών της Χρονιάς), στα διεθνώς αναγνωρισμένα Tire Technology Awards for Innovation and Excellence, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο των ελαστικών.

Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης βράβευσε την Continental για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στα ελαστικά, καινοτόμων μεθόδων μέτρησης και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, οι οποίες θέτουν νέα πρότυπα για την βιομηχανία του κλάδου. Παράλληλα, η εταιρεία τιμήθηκε και με το βραβείο «Environmental Achievement of the Year – Manufacturing», (Περιβαλλοντική Διάκριση της Χρονιάς στην Παραγωγή Ελαστικών), για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει στη μείωση της κατανάλωσης νερού στην παραγωγή των προϊόντων της.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στο Ανόβερο, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Tire Technology Expo, από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών του κλάδου. Από την καθιέρωσή τους το 2008, τα Tire Technology Awards θεωρούνται μία από τις πιο έγκυρες διεθνείς διακρίσεις στον χώρο της τεχνολογίας ελαστικών. Με τη φετινή διάκριση, η Continental κατακτά τον τίτλο «Manufacturer of the Year» για 5η φορά, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία καινοτομίας.

Η επιτροπή των βραβείων ανέδειξε τις σημαντικές εξελίξεις που υλοποίησε η Continental το 2025, μεταξύ των οποίων η χρήση συνθετικού καουτσούκ από βιώσιμες πηγές, όπως έλαια πυρόλυσης από ανακυκλωμένα ελαστικά ή χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, σε μια καινοτόμο μέθοδο ανάλυσης των σωματιδίων φθοράς των ελαστικών που ανέπτυξε η εταιρεία, σε συνεργασία με το Technical University of Braunschweig, επιτρέποντας τον εντοπισμό ακόμη και των πιο μικροσκοπικών σωματιδίων στον αέρα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026