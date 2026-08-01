ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων κατά συναυτουργία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, βρίσκονται δύο 51χρονοι αλλοδαποί, για υπόθεση που αφορά την εκμετάλλευση 57 ατόμων σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλώρινας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας εκ των δύο 51χρονων σε περιοχή της Εορδαίας, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ ο δεύτερος αναζητείται από τις Αρχές.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να είχαν οργανώσει δραστηριότητα εμπορίας 57 αλλοδαπών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν συνολικά 57 αλλοδαποί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, 51 άτομα βρέθηκαν σε τρεις κατοικίες σε περιοχή της Εορδαίας, ενώ ακόμη έξι εντοπίστηκαν σε μία κατοικία στην περιοχή της Φλώρινας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι 57 αλλοδαποί είχαν εισέλθει στην Ελλάδα το 2025 με σκοπό την εργασία. Για την έκδοση βίζας φέρεται να είχαν παραδώσει τα διαβατήριά τους στον 51χρονο που αναζητείται, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό, το οποίο θα εξοφλούσαν σταδιακά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να τους είχε υποδείξει τους χώρους διαμονής τους και να τους εξανάγκαζε να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας κάθε μήνα μέρος του μισθού τους για την αποπληρωμή του λεγόμενου «χρέους».

Στην κατοχή του συλληφθέντα, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «επιστάτη», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.360 ευρώ, έξι χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου 51χρονου συνεχίζονται. Ο συλληφθείς, μαζί με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.