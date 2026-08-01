Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα την περασμένη Τετάρτη στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αποφασίστηκε η συγκρότηση μηχανισμού μέσω του οποίου το κράτος θα αποζημιώνει τις εταιρείες για τις κοινωνικές εκπτώσεις, με στόχο να αποφευχθούν νέες αυξήσεις στους ναύλους. Βάσει των αναφορών, ο νέος μηχανισμός κρατικής αποζημίωσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ θα καλύπτει μέρος των κερδών, που χάνουν οι εταιρείες από τις κοινωνικές εκπτώσεις», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση (1/8) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Και συνεχίζει:

«Δηλαδή για να μην χάσουν τα υπερκέρδη τους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύει αυτή η απόφαση και να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1. Από που θα βρει τα 60 εκατομμύρια; Όποτε επιλέγει, βρίσκει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά αρνείται πεισματικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για στήριξη των νέων των δανειοληπτών, των μικρομεσαίων και των συνταξιούχων;

2. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει τις εταιρείες ώστε να "προσφέρουν" τζάμπα εταιρική κοινωνική ευθύνη με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων; Πρώτη φορά βλέπουμε επιδοτούμενη από τους πολίτες «εταιρική κοινωνική ευθύνη».

3. Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της νέας αδιαφανούς "συμφωνίας κυρίων" με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις; Προβλέπονται κάποιες δεσμεύσεις εκ μέρους τους;

4. Πώς θα διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες θα προσφέρουν ισότιμες εκπτώσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ποιες είναι αυτές;

5. Γιατί δεν προχωρά η κυβέρνηση σε μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια;

6. Γιατί σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού η κυβέρνηση καθυστερεί την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε πολίτες και επιχειρήσεις που το δικαιούνται;

7. ⁠ Πόσο διαφανές και αμερόληπτο είναι, τη στιγμή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού ετοιμάζεται -σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της- να εκδώσει τα συμπεράσματα της για την οργάνωση και τα σημαντικά προβλήματα της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση να προχωρά σε επιδοτήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών;», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.