Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Και συνεχίζει:
«Δηλαδή για να μην χάσουν τα υπερκέρδη τους οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύει αυτή η απόφαση και να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
1. Από που θα βρει τα 60 εκατομμύρια; Όποτε επιλέγει, βρίσκει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά αρνείται πεισματικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για στήριξη των νέων των δανειοληπτών, των μικρομεσαίων και των συνταξιούχων;
2. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει τις εταιρείες ώστε να "προσφέρουν" τζάμπα εταιρική κοινωνική ευθύνη με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων; Πρώτη φορά βλέπουμε επιδοτούμενη από τους πολίτες «εταιρική κοινωνική ευθύνη».
3. Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της νέας αδιαφανούς "συμφωνίας κυρίων" με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις; Προβλέπονται κάποιες δεσμεύσεις εκ μέρους τους;
4. Πώς θα διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες θα προσφέρουν ισότιμες εκπτώσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ποιες είναι αυτές;
5. Γιατί δεν προχωρά η κυβέρνηση σε μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια;
6. Γιατί σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού η κυβέρνηση καθυστερεί την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε πολίτες και επιχειρήσεις που το δικαιούνται;
7. Πόσο διαφανές και αμερόληπτο είναι, τη στιγμή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού ετοιμάζεται -σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της- να εκδώσει τα συμπεράσματα της για την οργάνωση και τα σημαντικά προβλήματα της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση να προχωρά σε επιδοτήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών;», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.