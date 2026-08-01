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Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom
Ειδήσεις
14:30 - 01 Αυγ 2026

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Reporter.gr Newsroom
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Νυχτερινή επίθεση σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, με δύο ουκρανικά drones να πλήττουν και να προκαλούν τη βύθιση πλοίου πολιτικής χρήσης, το οποίο ανήκε στην κρατική ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom, σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα 17 μέλη του πληρώματος του πλοίου κατάφεραν να διασωθούν μετά την επίθεση. Το σκάφος μετέφερε φορτίο που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, κατεψυγμένα τρόφιμα και υλικά οικοδομικών κατασκευών.

Ο Λιχάτσεφ χαρακτήρισε την επίθεση «πειρατεία και ένοπλη ληστεία στη θάλασσα», υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες συνιστούν σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι τα πλοία που αποτελούν στόχο συνδέονται με την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του αντιπάλου.

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