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Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen
Αναλύσεις
15:15 - 02 Αυγ 2026

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Αν προσπαθούσα να σκεφτώ όπως ο Κασπάροβ και όχι σαν ένας κλασικός αναλυτής, θα αναζητούσα εταιρείες που ωφελούνται από τις δεύτερης τάξης συνέπειες της γεωπολιτικής: ενεργειακή ασφάλεια, ηλεκτρικά δίκτυα, κρίσιμες πρώτες ύλες και υποδομές, αντί να κυνηγώ τις προφανείς ειδήσεις.

Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα έβαζα στην κορυφή της λίστας μου θα ήταν:

Metlen Energy & Metals – Ο λόγος είναι απλός:

Η METLEN είναι ίσως η ελληνική εταιρεία με τη μεγαλύτερη έκθεση στις παγκόσμιες υπερτάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν την επόμενη δεκαετία.

Δραστηριοποιείται σε κρίσιμες πρώτες ύλες, με αιχμή το γάλλιο, στην ενέργεια και το φυσικό αέριο, υλοποιεί μεγάλα διεθνή έργα EPC, επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση ενέργειας, ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία και την αμυντική παραγωγή.

  • Παράλληλα, η εκρηκτική ανάπτυξη των data centers αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακές υποδομές, δημιουργώντας ακόμη έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τον όμιλο.

Cenergy Holdings – Η πιο καθαρή επένδυση στα ηλεκτρικά δίκτυα της Ευρώπης. Τα έργα διασυνδέσεων, τα data centers και η ενεργειακή μετάβαση συνεχίζουν να στηρίζουν το ανεκτέλεστο έργων και τη ζήτηση.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ – Υποδομές, παραχωρήσεις και ενέργεια. Αν η Ευρώπη συνεχίσει να επενδύει σε στρατηγικά έργα, βρίσκεται σε ισχυρή θέση να ωφεληθεί.

ADMIE Holding – Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι η «σκακιέρα» της ενεργειακής μετάβασης. Το επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2029 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο.

Titan Cement International – Όπου υπάρχουν μεγάλες υποδομές, ενεργειακά έργα και επαναβιομηχάνιση, αυξάνεται και η ζήτηση για δομικά υλικά.

Αν έπρεπε να τις σταθμίσω σαν χαρτοφυλάκιο:

  • Cenergy: 20%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20%
  • Metlen: 35%
  • ADMIE Holding: 10%
  • Titan: 15%

Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι ότι δεν επενδύω στον πόλεμο, αλλά στις υποδομές που θα χρειαστούν ανεξάρτητα από το ποιος θα επικρατήσει. Αυτή είναι μια προσέγγιση που ταιριάζει περισσότερο στη στρατηγική σκέψη που χαρακτήριζε τον Κασπάροβ.

Φυσικά, αυτό δεν αποτελεί εξατομικευμένη επενδυτική συμβουλή, αλλά ένα υποθετικό σενάριο βασισμένο στη σημερινή γεωπολιτική εικόνα και στις μακροπρόθεσμες τάσεις

Εάν έπρεπε να επιλέξω μία σαν Βασιλιάς the Winner is METLEN: Η πρωταθλήτρια στη σκακιέρα της νέας εποχής

  • Η METLEN είναι η εταιρεία που βρίσκεται στο κέντρο της παγκόσμιας σκακιέρας, γιατί συνδυάζει τα πιο κρίσιμα στρατηγικά πεδία της επόμενης δεκαετίας. Δεν είναι απλώς μια μεταλλουργική εταιρεία· είναι ένας ολοκληρωμένος βιομηχανικός όμιλος με παρουσία στην ενέργεια, τα μέταλλα, τις υποδομές και την τεχνολογία.

Το γάλλιο και οι κρίσιμες πρώτες ύλες την τοποθετούν στην καρδιά της μάχης Ευρώπης–Κίνας για στρατηγική αυτονομία. Η ανάπτυξη των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει εκρηκτικά τη ζήτηση για ενέργεια, όπου η METLEN διαθέτει ισχυρή θέση. Οι ΑΠΕ, η αποθήκευση ενέργειας και τα διεθνή έργα EPC δημιουργούν πολλαπλούς μοχλούς ανάπτυξης.

  • Σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι χώρες αναζητούν ενεργειακή και βιομηχανική ανεξαρτησία — ακριβώς το πεδίο όπου δραστηριοποιείται η METLEN. Η δύναμή της δεν βρίσκεται σε ένα μόνο προϊόν, αλλά στη συνέργεια πολλών στρατηγικών κλάδων.

Όπως στο σκάκι, δεν κερδίζει πάντα η πιο επιθετική κίνηση, αλλά αυτός που ελέγχει τα περισσότερα τετράγωνα. Και σήμερα η METLEN ελέγχει περισσότερα κρίσιμα «τετράγωνα» από οποιαδήποτε άλλη ελληνική εισηγμένη. Γι’ αυτό αποτελεί την πιθανή «βασίλισσα» της ελληνικής χρηματιστηριακής σκακιέρας της επόμενης δεκαετίας.

Επίλογος

Αν ο Γκάρι Κασπάροβ διαχειριζόταν σήμερα ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, πιθανότατα δεν θα προσπαθούσε να μαντέψει την επόμενη συνεδρίαση της αγοράς.

Θα προσπαθούσε να καταλάβει ποιος γράφει τους κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού.

Γιατί στο τέλος, τόσο στο σκάκι όσο και στο χρηματιστήριο, οι νίκες δεν ανήκουν σε εκείνους που κάνουν τις περισσότερες κινήσεις.

Ανήκουν σε εκείνους που κάνουν τη σωστή κίνηση τη σωστή στιγμή, έχοντας ήδη δει την παρτίδα πολύ πριν τη δουν οι υπόλοιποι.

Πηγή: Άρθρο του Βασίλη Παπαθεοδώροι στο https://bullmarketsdaily.gr/

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2026 - 15:32
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