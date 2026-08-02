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Γεραπετρίτης και Διαμαντοπούλου διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»
Πολιτική
10:54 - 02 Αυγ 2026

Γεραπετρίτης και Διαμαντοπούλου διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η Άννα Διαμαντοπούλου διαψεύδουν κατηγορηματικά δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής» που έκανε λόγο για δήθεν δείπνο με θέμα «συγκυβέρνηση παραγραφής».

Το δημοσίευμα ήθελε τον κ. Γεραπετρίτη να συζητά με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη του ΠΑΣΟΚ, το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι το δημοσίευμα συνοδευόταν από «μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», η οποία, όπως υποστήριξε, εμφάνιζε τους τρεις ως συνδαιτυμόνες, ενώ περιλάμβανε και «αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ουδέποτε είχε ιδιωτική συνάντηση με τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι ανάλογη διάψευση θα υπάρξει και από την πλευρά τους.

Παράλληλα, κατηγόρησε την εφημερίδα ότι δεν ζήτησε τη θέση του πριν από τη δημοσίευση και έκανε λόγο για παραβίαση «κάθε έννοιας στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας». Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο δημοσίευμα έρχεται «σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων» που, σύμφωνα με τον ίδιο, στρέφονται προσωπικά εναντίον του.

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «προσωπική μου στοχοποίηση» και υποστήριξε ότι το δημοσίευμα προκαλεί «σοβαρή διατάραξη του πολιτικού συστήματος», ζητώντας από την εφημερίδα «την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος».

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Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της διέψευσε επίσης το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ακραίως ψευδές και συκοφαντικό».

Η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι το δημοσίευμα έκανε λόγο για δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη με θέμα «συγκυβέρνηση παραγραφής» και κάλεσε την εφημερίδα «Εστία» να προχωρήσει άμεσα σε διάψευση και ανάκληση, καθώς και να ζητήσει συγγνώμη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσεται για την άσκηση των δικαιωμάτων της σύμφωνα με τον νόμο, ενώ υπογράμμισε ότι δεν πτοείται από επιθέσεις και πως θα συνεχίσει, όπως ανέφερε, «με ευπρέπεια» τον αγώνα της για πολιτική αλλαγή και κάθαρση.

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