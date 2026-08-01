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Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις
Ειδήσεις
19:40 - 01 Αυγ 2026

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε Βοιωτία και Φωκίδα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τις αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.      

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή (31/7) στη Βοιωτία εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, έχοντας επεκταθεί έως το Πόρτο Γερμενό. Το τοπίο στην περιοχή είναι αποπνικτικό, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό, ενώ οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdqs19tibpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το μέτωπο της φωτιάς εξελίσσεται σε τρεις κατευθύνσεις, προς την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο και τις περιοχές Μύτικας και Ψάθα. Λίγο πριν από τις 18:00 ξεκίνησαν εκ νέου οι εναέριες ρίψεις από πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdpva8043i1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Οι Αρχές προχώρησαν στην αποστολή αλλεπάλληλων προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112 προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών που απειλούνται από τις φλόγες.

Το νεότερο μήνυμα εστάλη για τις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής, καλώντας όσους βρίσκονται εκεί να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Είχε προηγηθεί, στις 12:47, νέα ειδοποίηση μέσω του 112 για τις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος, με οδηγία εκκένωσης προς τα Βίλια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdqu028prox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Οι κυριότερες εκτροπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται:

  • στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό,
  • στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την περιοχή Ψάθα προς Βίλια,
  • στην οδό Αγίου Γεωργίου, από την επαρχιακή οδό Ελευσίνας – Θηβών προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό ΤΙΤΑΝ,
  • στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την οδό Πεύκων προς Ψάθα,
  • στην ίδια επαρχιακή οδό, από την οδό Κιθαιρώνος στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου προς Κρύο Πηγάδι,
  • καθώς και από την παραλία Ψάθας προς την ομώνυμη περιοχή.

Συνεχίζεται η μάχη και στη Δωρίδα

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση και στη Δωρίδα, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στο Σκάλωμα Φωκίδας εξακολουθεί να μαίνεται, παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις από αέρος.

Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις τόσο στο βορειοανατολικό μέτωπο, προς τις Τοπικές Κοινότητες Δροσάτο, Φιλοθέη και Κάμπος, όσο και στο νότιο, προς τις περιοχές Κλήμα, Κούκουρα, Πευκάκι και Ευπάλιο.

Οι οικισμοί Κλήμα, Κούκουρα και Πευκάκι έχουν εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στην κατοικημένη περιοχή του Ευπαλίου. Στο Κλήμα έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, καθώς η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό.

Οι συνεχείς ρίψεις νερού, κυρίως από ελικόπτερα, συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του μετώπου, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν νέες εστίες και να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 64 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 πυροσβεστικά οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Δωρίδος. Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone που μεταδίδει εικόνα από θερμική και οπτική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdqv3iy3b3l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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