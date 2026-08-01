Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται την Κυριακή (1/8) η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις συγκεκριμένες περιοχές.

Επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση της κατάστασης κινητοποίησης (Red Code) συνεπάγεται την πλήρη ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των επιχειρησιακών πόρων που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την πρόληψη, την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών και τη διαχείριση των επιπτώσεών τους.

Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να αξιολογήσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να ενισχύσουν τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Παράλληλα, τους καλεί να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που θα εκδίδονται, καθώς και με τα προειδοποιητικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

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