Κι όμως, ο Σαμαράς είχε ζητήσει βοήθεια από τον Σημίτη

Τα πολιτικά αποτελέσματα της αντικυβερνητικής καταιγίδας από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, σύντομα θα μετρηθούν και θα αξιολογηθούν.

Ωσπου να συμβεί αυτό και εν αναμονή των πολιτικών αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, μένουν ορισμένα από τα όσα είπε στην τελευταία του συνέντευξη που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1. Μεταξύ αυτών και το υποτιμητικό σχόλιο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε κάτι σαν σημιτικό ΠΑΣΟΚ.

Με αφορμή αυτό, ο πρώην υπουργός Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ένας από τους τακτικούς συνομιλητές του αείμνηστου Κώστα Σημίτη, αλλά και παλαιότερα του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αποκάλυψε την Τετάρτη (12/11, ΣΚΑΪ), ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε ζητήσει τη βοήθεια του Κώστα Σημίτη, την περίοδο που είχε αναλάβει Πρωθυπουργός. «Επειδή το κλίμα ήταν αρνητικό γι’ αυτόν στην Ευρώπη όταν έγινε πρωθυπουργός, ζήτησε από τον Κώστα Σημίτη να κάνει μία προσπάθεια, ώστε να γίνει αποδεκτός και ο Σημίτης βοήθησε, συνέβαλε σε αυτό. Τον συνάντησε (σ.σ., ο Σαμαράς) δυο-τρεις φορές θυμάμαι, στο γραφείο του στη Μουρούζη», είπε ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος…